¿Lo tomó por sorpresa la lluvia de este sábado? Este es el pronóstico para lo que resta del fin de semana

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este fin de semana estará marcado por un patrón nublado y lluvioso en gran parte del territorio nacional.

Según los expertos, esta situación se debe a que los valores en la presión atmosférica son elevados en la cuenca del Caribe, lo cual favorece la presencia de vientos alisios en la región.

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“Además, se experimenta el incremento en la humedad contenida en el ambiente, esta situación junto con el patrón ventoso ocasiona condiciones nubladas y lluvias entre moderadas y fuertes en la provincia de Limón y la Zona Norte”, indicó el IMN.

Según el IMN, para este fin de semana se esperan lluvias de variable intensidad y posible tormenta eléctrica en el Caribe y la Zona Norte. También, la nubosidad y lluvias se pueden proyectar de manera ocasional a la provincia de Cartago y sectores montañosos del Valle Central.

La nubosidad y las lluvias marcarán este fin de semana. (Rafael Pacheco Granados)

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“En el Pacífico Sur y Pacífico Central se prevén lluvias y aguaceros acompañados de tormenta durante las tardes y primeras horas de la noche.

“Se mantedrán vientos alisios acelerados en el Valle Central, Pacífico Norte, con ráfagas previstas entre 40 km/h y 75 km/h y máximos superiores incluso cercanos a 100 km/h en las cordilleras, en particular en el norte de Guanacaste”, indicó el IMN.

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Los expertos hacen un llamado a la precaución ante la lluvia fuerte recurrente en el Caribe, la Zona Norte y sectores cercanos a estas regiones climáticas.

“Atención ante la presencia de ráfagas fuertes en el Pacífico Norte y Valle Central”, añaden.