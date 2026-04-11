Mamá de Junieysis Merlo dice que sospechoso de matar a su hija la espiaba y contó cómo se dieron cuenta

Doña Vilma Espinoza, madre de Junieysis Merlo, reveló una de las supuestas formas en las que el sospechoso de asesinar a su hija la espiaba constantemente para saber con quién hablaba.

La señora descubrió esta preocupante situación de boca de su propia hija, quien le contó que había descubierto que su expareja, apellidado Ramírez, de 57 años, la espiaba por medio de celulares escondidos en la casa en la que vivían.

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Junieysis Adely Merlo Espinoza fue hallada sin vida el pasado jueves. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

“Ella me dijo: ‘Mamá, encontré dos teléfonos que estaban ocultos, donde grababa mis conversaciones. Entonces dijo que él (Ramírez) le había dicho: ‘No crea que solo hay esos dos teléfonos, tengo siete teléfonos en los que había grabado todo lo que usted platicaba con sus amigos, con sus padres’, le dijo”, contó Espinoza al medio Viva Nicaragua-Canal 13.

Lo dicho por la señora coincide con otros detalles que poco a poco han salido a la luz, como el hecho de que Junieysis era víctima de violencia doméstica, al punto de que en marzo del año pasado se presentó al Juzgado Contravencional de Santa Ana para solicitar medidas de protección, las cuales vencieron en marzo de este 2026.

Gemelas eran su tesoro

Doña Vilma contó que la última vez que estuvo con su hija fue a finales del año pasado, cuando Junieysis los visitó debido a que su papá se encontraba muy enfermo.

“Vino el 28 de noviembre aquí, porque él (papá) se había enfermado bastante, entonces ella estuvo aquí hasta el 26 de diciembre, luego salió para allá”, agregó.

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Vilma Espinoza, mamá de Junieysis Merlo. Foto Viva Nicaragua-Canal 13. (Facebook/Vilma Espinoza, mamá de Junieysis Merlo. Foto Viva Nicaragua-Canal 13.)

La señora contó que para Junieysis no había nada más valioso en este mundo que sus gemelas de 4 años, incluso contó que ella deseaba llevárselas, al parecer, a Nicaragua junto al resto de su familia.

“Yo cuando veo a mis niñas son mi tesoro, me decía y ese hombre no permite que yo me las lleve (...) esas niñas eran su tesoro, por eso yo me siento tan mal que no puedo explicar mi dolor”, dijo doña Vilma.

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Espinoza explicó que en medio del enorme dolor que siente por la muerte de su hija, ella mantiene la esperanza de que sus dos nietas puedan estar junto a su familia en Nicaragua. De momento ambas niñas permanecen bajo el cuidado del Pani.

“Yo lo que quiero es que me ayuden para recuperar a mis niñas, porque yo no quiero que esas niñas se queden en ese país. En cuanto a ese hombre que lo castiguen como se lo merece y también la justicia divina va actuar”.