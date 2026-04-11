Sucesos

Dolor y lucha: hermana de Junieysis Merlo llega al país para luchar por custodia de sus sobrinas

Entre dolor e indignación, la hermana de Junieysis aseguró que luchará por sus sobrinas

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Por Silvia Coto

Maryuris Merlo, hermana de la joven asesinada Junieysis Merlo Espinoza, llegó este viernes a Costa Rica tras un largo viaje desde España.

Ella está afectada por la tragedia que golpea a su familia.

Junieysis Merlo
Junieysis Merlo tenía dos hijas gemelas y un niño que vivía en Nicargua (cortesía/Cortesía)

En declaraciones a Telediario Costa Rica, aseguró que su llegada al país se debe a que va a luchar por la custodia de sus sobrinas, quienes actualmente se encuentran bajo la protección del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

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“No he podido ni dormir, no he podido dejar de pensar en mi hermana y mis sobrinas. Quiero agradecer el apoyo de todos. Mi esperanza era encontrarla con vida, que se hubiese ido a Estados Unidos de mojada”, dijo.

Maryuris relató que recibió la confirmación de la muerte de su hermana en un momento en que ella mantenía viva la esperanza.

El guarda me dio la peor de las noticias. Ahorita vengo a luchar por mis sobrinas y pido que se haga justicia, que pague por lo que hizo”, afirmó.

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Además, cuestionó la versión que, según indicó, dio el principal sospechoso a la familia en los días de búsqueda.

Nos engañó diciendo que mi hermana estaba en las playas, cuando él la tenía muerta en su casa”, dijo destrozada.

Junieysis Merlo fue vista por última vez el 30 de marzo y fue encontrada este 9 de abril sepultada en una fosa de dos metros en la propiedad donde se ubicaba la vivienda en la que vivía con su expareja, quien es el principal sospechoso, y sus dos hijas gemelas de 4 añitos.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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