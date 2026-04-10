Junieysis Merlo también tenía un hijo 10 años y su reacción al enterarse de lo sucedido es degarradora

El asesinato de Junieysis Adely Merlo Espinoza, la joven madre de 29 años y creadora de contenido en TikTok, deja una estela de dolor entre sus seres queridos.

Sin embargo, entre todos los que la lloran, hay alguien que sufre de una manera especialmente desgarradora: su hijo mayor, Anderson, de tan solo 10 años.

El niño reside con sus abuelos maternos en Buena Vista, en San Juan del Río Coco, Nicaragua, una zona cercana a la frontera con Honduras. Desde allí mantenía un vínculo cercano con su madre, quien acostumbraba visitarlo con frecuencia.

Según manifestó Ariel Merlo, hermano de la víctima, fue necesario informarle al niño que ya no volvería a ver a su mamá, una noticia que ha resultado profundamente dolorosa para toda la familia.

“El propósito de ella de venir a Costa Rica fue de trabajar y de darle lo mejor al niño, él está destrozado, yo no tengo palabras de como dirigirme a él, porque me parte el alma”, expresó Ariel, reflejando la impotencia y el sufrimiento que enfrenta el menor tras la irreparable pérdida.

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Junieysis Adely Merlo Espinoza (cortesía/Cortesía)

Para los primeros seis años de vida del pequeño ella estuvo viajando con frecuencia, luego nacieron las gemelas y seguía viajando, pero nunca pudo llevar a las niñas, porque, supuestamente, el sospechoso de su homicidio, padre de las gemelas, nunca le firmó el pasaporte para que ellas pudieran salir de Costa Rica.

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Pero las niñas sí conocen de su hermanito mayor, incluso, convivieron con él.

“Él estuvo ocho meses viviendo en Costa Rica, la idea era que se quedara, pero los modales de ese señor con el niño eran horribles, tenía unos modos muy feos con el niño y decidimos llevarlo para la casa nuevamente, porque corría un riesgo”, comentó Ariel.

En el Condominio Los Pericos, en Santa Ana, era donde vivía Junieysis y allí la encontraron sin vida. Foto: José Cordero (Jose Cordero/José Cordero)

Junieysis fue estrangulada el 31 de marzo anterior, su cuerpo fue enterrado y fue hallado el jueves 9 de abril en condominio Los Pericos, en Salitral de Santa Ana.

El sospechoso es su expareja de apellidos Ramírez Calvo, de 57 años.