Hermano de la tiktoker Junieysis Merlo reveló cómo conoció al sospechoso de matarla y detalles de su relación

El principal sospechoso del femicidio de la tiktoker nicaragüense Junieysis Adely Merlo Espinoza es un costarricense de apellidos Ramírez Calvo, de 57 años, oriundo de Juan Viñas de Cartago, quien fue detenido por el OIJ.

El cuerpo de la joven creadora de contenido fue hallado la madrugada de este jueves 9 de abril, enterrado en el condominio Los Pericos, en Salitral de Santa Ana, San José, lugar donde vivía junto a sus dos hijas gemelas de cuatro años y el sospechoso.

Junieysis Adely Merlo Espinoza, una tiktoker nicaragüense que vivía en Costa Rica y en suelo tico fue víctima de un femicidio. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Junieysis habló con su papá por última vez el 30 de marzo anterior, al día siguiente quedó en hacer una videollamada para despedirse de una hermana que viajó a España, pero nunca contestó la videollamada y esto encendió las alarmas que algo le ocurrió a ella.

Un panadero y padre de cuatro hijos

Ramírez Calvo es hijo de una madre soltera y padre de cuatro hijos: dos mayores de edad y las menores, las gemelas que tuvo con Junieysis.

Además, figura en cinco sociedades anónimas dedicadas a la venta de propiedades y vehículos, inscritas en los últimos nueve años, siendo las más recientes en 2024.

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Así se conocieron

La historia entre ambos comenzó hace aproximadamente nueve años, cuando Junieysis llegó a Costa Rica desde Nicaragua en busca de mejores oportunidades laborales.

Según confirmó a La Teja su hermano, Ariel Merlo, la joven empezó a trabajar en una panadería en Santa Ana, propiedad de Ramírez Calvo.

“Ella tiene nueve años desde que vino a este país y de estar con el señor casi ocho años. Ella vino en busca de trabajo, se contactó con la panadería y él era el dueño del negocio, él le dio empleo, trabajó casi un año como empleada y luego se enamoraron y tuvieron una relación”, relató Ariel.

En ese momento, Junieysis tenía apenas 20 años, mientras que Ramírez contaba con 48. Con el tiempo, la relación sentimental se consolidó y nacieron las gemelas, tras lo cual la joven se dedicó por completo al cuidado de sus hijas.

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Ariel Merlo, hermano de Junieysis Adely Merlo Espinoza, una tiktoker nicaragüense que vivía en Costa Rica y en suelo tico fue víctima de un femicidio. Foto: Alejandra Morales (Alejandra Morales/Alejandra Morales)

Relación distante con la familia

De acuerdo con su familia, Ramírez Castro nunca viajó a Nicaragua para compartir con ellos en Buena Vista, San Juan del Río Coco, cerca de la frontera con Honduras, por lo que el vínculo con el entorno familiar de Junieysis fue prácticamente inexistente.

El cuerpo de Junieysis Adely Merlo Espinoza fue enterrado, agentes del OIJ trabajaron con palas toda la noche del 8 de abril del 2026 y madrugada siguiente para encontrarlo. Foto: OIJ (oij/Cortesía OIJ)

Además, el hermano de la víctima indicó que la pareja ya se encontraba separada, aunque continuaban viviendo en la misma casa por el bienestar de las niñas.

“Mantenían comunicación por las dos bebés”, explicó Ariel.

El OIJ mantiene a Ramírez Calvo como el principal sospechoso del femicidio, mientras avanzan las diligencias judiciales para esclarecer las circunstancias de la muerte de la joven tiktoker, un caso que ha generado gran consternación tanto en Costa Rica como en Nicaragua.