Así es el sitio donde hallaron el cuerpo de Junieysis Merlo en Santa Ana

El hallazgo del cuerpo de la joven Junieysis Adely Merlo Espinoza se dio en un entorno que, a primera vista, no levantaba sospechas: un condominio de alta plusvalía ubicado en Santa Ana, rodeado de áreas montañosas y viviendas separadas entre sí.

Según el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, el cuerpo fue localizado dentro de una fosa de aproximadamente dos metros de profundidad, en un punto específico del terreno donde previamente se habían detectado movimientos de tierra.

Justo el día que Merlo desapareció el 30 de marzo, hubo una maquinaria en ese sitio. Lo que permitió fijar un área de interés para la excavación.

El sitio exacto del hallazgo se encuentra a una distancia estimada de entre 400 y 500 metros de la vivienda donde residía la joven junto a su expareja y sus hijas, dentro del mismo condominio, caracterizado por amplios lotes y una distribución que mantiene separadas las casas.

El OIJ compartió una foto del sitio donde se dio el hallazgo del cuerpo de Junieysis Adely Merlo Espinoza (oij/Cortesía OIJ)

Pese a la distancia, lo ocurrido mantiene conmovidos a los vecinos quienes muchas veces la vieron caminando por la zona junto a sus dos pequeñitas.

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Así allanó el OIJ la casa donde vivía Juneiysis Merlo

Fue durante un allanamiento realizado en horas de la noche que los agentes iniciaron las labores en el terreno, extendiéndose durante varias horas hasta que, cerca de las 2:00 de la madrugada, lograron localizar el cuerpo enterrado.

Junieysis desapareció desde el 31 de marzo en Santa Ana. (Junieysis Merlo/Facebook)

El lugar fue intervenido con extremo cuidado para preservar evidencia clave, por lo que se evitó manipular el cuerpo más de lo necesario en el sitio, lo llevaron a la Medicatura Forense donde en las próximas horas se sabrá la causa de muerte.

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El área continúa bajo análisis de los investigadores, quienes buscan recolectar indicios que permitan reconstruir lo ocurrido y determinar cómo se dieron los hechos.