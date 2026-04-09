Sospechoso del caso Junieysis Merlo dio varias pistas que hicieron desconfiar a la Policía

El principal sospechoso por la desaparición y muerte de la joven Junieysis Adely Merlo Espinoza, de apellido Ramírez Calvo, había abandonado la vivienda que compartía con la víctima en el condominio Los Pericos, en Santa Ana, y comunicó a las autoridades el lugar donde se encontraría.

Según Michael Soto, director a.i del OIJ, tras la desaparición de la joven, el hombre se trasladó hacia Cartago, sitio que él mismo indicó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), lo que permitió su ubicación y posterior detención.

El arresto se dio poco después de que las autoridades localizaron el cuerpo de Junieysis, enterrado en una fosa dentro de la vivienda en Santa Ana, propiedad en la que ambos convivían pese a ya no mantener una relación sentimental.

Junieysis Adely Merlo Espinoza (cortesía/Cortesía)

Según allegados, el sospechoso habría dado versiones contradictorias a la familia de la joven tras su desaparición, lo que incrementó las dudas sobre su posible implicación. Entre estas, aseguró que ella se había marchado a la playa para grabar contenido con tiktokers, explicación que no convenció a sus seres cercanos.

Además, Ramírez Calvo fue la última persona que vio con vida a Junieysis, lo que desde el inicio lo colocó como una figura clave dentro de la investigación.

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Otro aspecto bajo análisis es el teléfono celular de la víctima, el cual aparentemente estaba en poder del sospechoso, aunque él lo habría negado. La joven mantenía contacto frecuente con su familia y tenía previsto comunicarse el 31 de marzo para despedirse de su hermana que viajaría a Europa, lo cual nunca ocurrió.

Ella nunca dejaba su celular.

El sospechoso sería un empresario cuya principal ingreso sería la venta de lotes. Ahorita se encuentra en manos de la Fiscalía.

Las hijas gemelas de ambos se encuentran bajo la protección del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), mientras el caso sigue en investigación por parte del OIJ, que busca esclarecer completamente lo sucedido.