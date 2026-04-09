Sospechoso habría aprovechado maquinaria para cavar fosa donde ocultó a Junieysis Merlo

Nuevos detalles salen a la luz en el caso de la joven Junieysis Adely Merlo Espinoza, cuyo cuerpo fue localizado este jueves en una fosa de aproximadamente dos metros de profundidad en una vivienda en Santa Ana.

Según explicó el director a.i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, la principal hipótesis apunta a que el sospechoso habría aprovechado trabajos que se realizaban dentro de la propiedad para ocultar el cuerpo.

Junieysis desapareció desde el 31 de marzo en Santa Ana. (Junieysis Merlo/Facebook)

“Dentro de la propiedad se desarrolló un movimiento de tierra y ahí fue ubicado el cuerpo. El sospechoso aprovechó la presencia de la maquinaria para pedirle al maquinista que hiciera el hueco, el maquinista, que no tiene nada que ver, lo hace”, señaló Soto.

Según con las autoridades, este elemento se suma a la investigación que busca reconstruir lo ocurrido tras la desaparición de la joven, cuyo caso generó conmoción.

El OIJ mantiene abiertas varias diligencias para determinar la dinámica de los hechos, así como la causa de muerte, la cual será establecida mediante los análisis en la Medicatura Forense.

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El principal sospechoso, expareja de la víctima, fue detenido y permanece a las órdenes del Ministerio Público mientras avanza el proceso judicial.

Las dos hijas gemelas de Juneysis están al cuidado del PANI mientras se busca un recurso familiar para ellos.