Cuerpo de Junieysis Merlo fue encontrado enterrado en una fosa en su casa en Santa Ana

El cuerpo de la joven nicaragüense Junieysis Adely Merlo Espinoza, reportada como desaparecida desde finales de marzo, fue localizado la madrugada de este jueves en una fosa ubicada en Salitral de Santa Ana, en la vivienda donde residía junto a su expareja.

Junieysis Adely Merlo Espinoza, estaba enterrada en su casa. (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Según el director a.i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, los agentes judiciales detectaron un montículo de tierra en la propiedad, lo que levantó sospechas y motivó una excavación minuciosa que se extendió por más de 10 horas.

Las autoridades indicaron que el cuerpo fue localizado alrededor de las 2:00 a.m. dentro de una fosa de aproximadamente dos metros de profundidad, y fue extraído cerca de las 4:30 a.m., tras un operativo que se realizó con extrema precaución.

Durante las diligencias, los agentes también realizaron una revisión exhaustiva de la zona montañosa cercana a la vivienda, como parte de las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Soto señaló que, por el momento, se mantiene abierta la investigación para determinar la causa de muerte, mientras los indicios recolectados son analizados por las autoridades competentes. Para ellos están ante un femicidio.

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Según información preliminar, en la vivienda se realizaban trabajos al momento en que se habría dado la situación, lo que se presume pudo haber sido aprovechado por el sospechoso. Su expareja fue detenida en Cartago, en un sitio donde previamente habría indicado que se encontraría.

El cuerpo será trasladado a la Medicatura Forense, donde se le practicará la autopsia correspondiente para establecer las causas de la muerte e incorporar los hallazgos al expediente judicial en curso.