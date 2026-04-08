La videollamada que nunca ocurrió reveló la desaparición de una tiktoker en Costa Rica

La promesa de una videollamada que nunca se concretó fue la primera señal de que algo no estaba bien con Junieysis Adely Merlo Espinoza, la tiktoker desaparecida en Costa Rica, quien ya cumple más de una semana sin que su familia tenga noticias sobre su paradero.

La joven, oriunda de Buena Vista, en San Juan del Río Coco, Nicaragua, mantenía una comunicación constante con sus seres queridos, por lo que su repentina ausencia ha generado una profunda angustia entre sus allegados.

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Junieysis Adely Merlo Espinoza, la tiktoker desaparecida en Costa Rica. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Su hermano, Ariel Merlo, explicó que la última vez que supieron de ella fue el 30 de marzo anterior, cuando conversó con su padre, Maximiliano Merlo.

Durante esa llamada, Junieysis expresó su deseo de despedirse al día siguiente de una de sus hermanas, quien viajaría a España, por lo que acordaron realizar una videollamada el 31 de marzo.

“La última comunicación fue el 30 de marzo, ella se comunicó con papá y ella quería despedirse al siguiente día con otra de mis hermanas que se iba para el extranjero, al día siguiente papá intentó llamarla y ya no respondió el teléfono“, manifestó Ariel a La Teja.

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Ante la falta de respuesta, la familia contactó a la expareja de la joven, quien supuestamente les indicó que Junieysis había salido hacia una playa con unos amigos conocidos a través de TikTok y que no llevaba su celular.

“No dijo a qué playa, solo dijo que con unos amigos de TikTok y no llevó el teléfono, esa es la versión de él y después de eso solo sabemos que tiene nueve días de desaparecida, ella constantemente tenía comunicación con mamá y papá, con los hermanos también“, agregó el familiar.

Preocupado por la situación, Ariel viajó a Costa Rica el 2 de abril con la esperanza de encontrar algún rastro de su hermana.

La otra hermana sí viajó hacia España y desde allá se enteró de la situación con Junieysis, hecho que le preocupa.

En suelo tico también viven otros familiares y fue un primo quien interpuso la denuncia de desaparición ante el OIJ en la Delegación Regional de Alajuela, donde el caso continúa bajo investigación.

Junieysis es madre de unas gemelas de 4 años, a quienes siempre cuidaba de cerca, lo que incrementa la preocupación de su familia.

Además, cuenta con más de 9.000 seguidores en TikTok, red social en la que era muy activa; sin embargo, su última publicación fue el 28 de marzo, situación que sus allegados consideran inusual.

La familia y las autoridades hacen un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que permita dar con su paradero. Quienes tengan datos pueden comunicarse de forma confidencial al 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.