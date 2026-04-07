Sucesos

Padres viven angustia e incertidumbre tras extraña desaparición de su hija en Costa Rica

Un supuesto viaje con “tiktokeros” es la última pista, pero su familia teme que haya algo más detrás de su desaparición

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Por Silvia Coto

El dolor y la incertidumbre se han apoderado de la familia de Junieysis Adely Merlo Espinoza, una joven nicaragüense cuya desaparición mantiene en vilo a sus seres queridos tanto en Nicaragua como en Costa Rica.

Sus padres, Máximo Merlo, de 61 años, y Vilma del Carmen Espinoza, de 51, relataron a medios nicaragüenses el drama que enfrentan desde que perdieron todo contacto con su hija. Según contaron, la última vez que hablaron con ella fue el lunes Santo, sin imaginar que esa sería la última comunicación hasta ahora.

Junieysis tenía cerca de 10 años de vivir en Costa Rica y desde hacía ocho años mantenía una relación con el padre de sus hijas gemelas, un costarricense.

Junieysis desapareció desde el 31 de marzo en Santa Ana.
Junieysis desapareció desde el 31 de marzo en Santa Ana. (Junieysis Merlo/Facebook)

Sin embargo, la preocupación creció cuando, un día después de la última llamada, el hombre les informó una versión que hoy genera más dudas.

“Nos dijo que mi hija se había ido al mar con unos tiktokeros y que no nos preocupáramos, que regresaría el miércoles Santo”, relató don Máximo.

El padre aseguró, además, que nunca ha conocido a las supuestas personas con quienes su hija viajaría, lo que incrementa su angustia. El señor tampoco cree que su hija se iría para estar grabando videos.

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Según esa versión, el Lunes Santo por la mañana el hombre dejó a Junieysis cerca de un supermercado, donde sería recogida por los tiktokers, y desde entonces no se volvió a saber de ella.

La mujer se mantiene siempre al tanto de su familia, por lo que pusieron la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el Miércoles Santo.

La familia suplica a quien sepa algo que llame a la línea confidencial del OIJ 800-8000645; cualquier información va a ser de gran utilidad.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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