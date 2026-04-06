Asesinan a joven deportista en Matina: participó en Juegos Nacionales Limón 2026

Yenker Torrez Rivera, de 21 años, es el joven motociclista al que le arrebataron la vida este lunes tras un violento ataque a balazos ocurrido en la rotonda de Matina, en Limón.

El crimen ocurrió alrededor de las 12:30 p. m., cuando la víctima se desplazaba en motocicleta y, según información preliminar, era seguida por presuntos sicarios.

Yenker Torrez es el joven asesinado en Matina. (Cortes/Cortesía)

Al llegar a la rotonda, los atacantes le dieron alcance y abrieron fuego en su contra.

Torrez Rivera recibió múltiples impactos de bala, principalmente en el tórax y la cabeza, heridas que le provocaron la muerte en el sitio antes de que pudiera recibir asistencia médica.

La escena fue atendida por las autoridades, quienes acordonaron el área para realizar el levantamiento del cuerpo y recopilar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

De momento, no se han brindado detalles sobre los responsables ni el móvil del ataque, por lo que el caso se mantiene bajo investigación.

El joven no solo era vecino de la zona, sino también un deportista activo. Participó en los Juegos Deportivos Nacionales Limón 2026 y formaba parte del equipo masculino del Matina Cricket Club.

Un joven fue asesinado en moto cuando viajaba por la Ruta 32 (Cortesía/cortesía)

Precisamente, la agrupación deportiva lamentó profundamente su fallecimiento mediante un mensaje en redes sociales:“Nuestra familia Cricket hoy lamenta el fallecimiento de un amigo y jugador del equipo masculino Yenker Torrez Rivera. Fortaleza para la familia y amigos, toda la familia equipo femenino y masculino nos unimos en oración”.

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La muerte de este joven ha generado consternación entre familiares, amigos y compañeros de equipo, quienes lo recuerdan como entusiaste y competitivo.

Las autoridades judiciales continúan con las diligencias para dar con los responsables de este homicidio que enluta nuevamente a la provincia de Limón que ya registra 38 homicidios.