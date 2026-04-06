Terror en Ruta 32: Sicarios persiguen y asesinan a motociclista en plena luz del día

Un violento hecho se registró la tarde de este en la rotonda de Matina, en la Ruta 32 donde un joven motociclista fue asesinado a balazos tras ser perseguido por presuntos sicarios.

Un joven fue asesinado en moto cuando viajaba por la Ruta 32 (Cortesía/cortesía)

Según información preliminar, la víctima se desplazaba en motocicleta cuando fue interceptada por los atacantes, quienes iban siguiéndolo. Al llegar a la rotonda de Matina, los sospechosos abrieron fuego en su contra.

El joven recibió múltiples impactos de bala, principalmente en el tórax y la cabeza, lo que le provocó la muerte en el sitio.

LEA MÁS: Detienen a futbolista tico como sospechoso de un grave delito

La escena fue atendida por las autoridades, quienes acordonaron el área para iniciar con las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

De momento, no se ha dado a conocer la identidad de la víctima, este tendría entre 20 y 25 años. El caso se mantiene en investigación.