Sucesos

Terror en Ruta 32: Sicarios persiguen y asesinan a motociclista en plena luz del día

El joven fue atacado a balazos y murió en el sitio debido a heridas en el tórax y la cabeza

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Por Silvia Coto

Un violento hecho se registró la tarde de este en la rotonda de Matina, en la Ruta 32 donde un joven motociclista fue asesinado a balazos tras ser perseguido por presuntos sicarios.

Un joven fue asesinado en moto cuando viajaba por la Ruta 32
Un joven fue asesinado en moto cuando viajaba por la Ruta 32 (Cortesía/cortesía)

Según información preliminar, la víctima se desplazaba en motocicleta cuando fue interceptada por los atacantes, quienes iban siguiéndolo. Al llegar a la rotonda de Matina, los sospechosos abrieron fuego en su contra.

El joven recibió múltiples impactos de bala, principalmente en el tórax y la cabeza, lo que le provocó la muerte en el sitio.

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La escena fue atendida por las autoridades, quienes acordonaron el área para iniciar con las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

De momento, no se ha dado a conocer la identidad de la víctima, este tendría entre 20 y 25 años. El caso se mantiene en investigación.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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