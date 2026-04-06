Sucesos

Detienen a futbolista tico como sospechoso de un grave delito

Autoridades interceptaron el vehículo en el que viajaba el futbolista en San Carlos y lo detuvieron

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Por Alejandra Morales

Un jugador de fútbol fue detenido tras supuestamente verse vinculado a un hecho grave, relacionado con presuntas drogas, en San Carlos.

La Policía Municipal de San Carlos confirmó que se trata de un hombre de apellido Bermúdez, quien forma parte del equipo de Aserrí, que milita en la segunda división.

Un jugador de fútbol fue detenido tras verse vinculado a un hecho grave relacionado con presunta droga en San Carlos, Sasha de la Unidad Canina encontró los compartimientos y la aparente droga. Foto: Policía Municipal de San Carlos
Un jugador de fútbol fue detenido tras verse vinculado a un hecho grave relacionado con presunta droga en San Carlos, Sasha de la Unidad Canina encontró los compartimientos y la aparente droga. Foto: Policía Municipal de San Carlos (Policía Municipal de San Carlos/Policía Municipal de San Carlos)

Según el reporte, el futbolista conducía el vehículo en el que se ubicaron dos compartimientos que, en apariencia, eran utilizados para ocultar droga.

Kenneth Jiménez, de la Policía Municipal de este cantón, fue uno de los uniformados que participó en el operativo que realizaron 75 metros al sur del Liceo de San Carlos.

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Un jugador de fútbol fue detenido tras verse vinculado a un hecho grave relacionado con presunta droga en San Carlos. Foto: Ilustrativa de Policía Municipal de San Carlos
La Policía Municipal de San Carlos confirmó la detención del jugador de segunda división. Foto: Ilustrativa de Policía Municipal de San Carlos (Policía Municipal de San Carlos/Policía Municipal de San Carlos)

La revisión del carro se dio luego de que la Fuerza Pública solicitara apoyo, lo que permitió la intervención de la unidad canina.

Fue la perrita Sasha la que detectó el rastro de droga dentro del vehículo, lo que llevó a la detención del sospechoso la tarde de este Domingo Santo 5 de abril.

El caso se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades.

Un jugador de fútbol fue detenido tras verse vinculado a un hecho grave relacionado con presunta droga en San Carlos, Sasha de la Unidad Canina encontró los compartimientos y la aparente droga. Foto: Policía Municipal de San Carlos
Un jugador de fútbol fue detenido tras verse vinculado a un hecho grave relacionado con presunta droga en San Carlos, Sasha de la Unidad Canina encontró los compartimientos y la aparente droga. Foto: Policía Municipal de San Carlos (Policía Municipal de San Carlos/Policía Municipal de San Carlos)
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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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