Un amanecer marcado por disparos terminó con un hombre asesinado en Cariari

Una mañana violenta es la que vivieron los vecinos de Cariari de Pococí este lunes 6 de abril, tras escuchar una serie de balazos que terminaron en un homicidio.

La emergencia fue reportada a las 5:36 a.m., cuando la Cruz Roja Costarricense recibió la alerta sobre una persona herida en la zona.

“Se atiende a un hombre de 40 años con impacto de bala en la cabeza, se declara sin signos vitales”, indicaron en la Cruz Roja.

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Homicidio en Cariari el lunes 6 de abril del 2026. Foto: Campo 2 Informa (Campo 2 Informa/Campo 2 Informa)

El hombre fue encontrado en el sitio con una herida de bala, sin que los paramédicos pudieran hacer algo para salvarle la vida.

Al parecer se iba bajando de un pick up cuando ocurrió la agresión.

Las autoridades mantienen la investigación en curso para esclarecer las circunstancias de este homicidio ocurrido en Pococí.