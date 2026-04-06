Sucesos

Un amanecer marcado por disparos terminó con un hombre asesinado en Cariari

Un hombre de aproximadamente 40 años murió tras recibir un disparo en la cabeza la madrugada de este lunes

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Por Alejandra Morales

Una mañana violenta es la que vivieron los vecinos de Cariari de Pococí este lunes 6 de abril, tras escuchar una serie de balazos que terminaron en un homicidio.

La emergencia fue reportada a las 5:36 a.m., cuando la Cruz Roja Costarricense recibió la alerta sobre una persona herida en la zona.

“Se atiende a un hombre de 40 años con impacto de bala en la cabeza, se declara sin signos vitales”, indicaron en la Cruz Roja.

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Homicidio en Cariari el lunes 6 de abril del 2026. Foto: Campo 2 Informa
Homicidio en Cariari el lunes 6 de abril del 2026. Foto: Campo 2 Informa (Campo 2 Informa/Campo 2 Informa)

El hombre fue encontrado en el sitio con una herida de bala, sin que los paramédicos pudieran hacer algo para salvarle la vida.

Al parecer se iba bajando de un pick up cuando ocurrió la agresión.

Las autoridades mantienen la investigación en curso para esclarecer las circunstancias de este homicidio ocurrido en Pococí.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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