Le dispararon varias veces y logró sobrevivir en Alajuelita

Un hombre logró sobrevivir a un violento ataque armado, en el que recibió múltiples balazos mientras se encontraba en la calle en Concepción de Alajuelita, San José.

La víctima fue identificada con el apellido Campos, de 28 años. El hecho ocurrió pasadas las 8:20 p. m. de este domingo, generando alarma entre los vecinos.

“Campos se encontraba en la vía pública con varias personas cuando, desde una motocicleta, le dispararon en varias ocasiones, impactándolo en el pecho”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

LEA MÁS: Lo que ocurrió en una carretera de Montes de Oro terminó en tragedia

El hombre fue atacado desde una motocicleta mientras estaba en la calle. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

Tras el ataque, el herido fue trasladado en un carro particular a un centro médico, donde recibe atención por las heridas de bala.

LEA MÁS: Hombre tuvo un último gesto con su hermana antes de desaparecer y ser asesinado

De momento, el OIJ no reporta personas detenidas, por lo que el caso se mantiene en investigación para dar con los responsables de este ataque armado.