Lo que ocurrió en una carretera de Montes de Oro terminó en tragedia

Un fatal accidente de tránsito llenó de dolor a una familia tras la muerte de un hombre en San Isidro de Montes de Oro, en Puntarenas, la noche de este domingo 5 de abril.

El fallecido fue identificado con el apellido Rojas, de 45 años.

La emergencia fue reportada a las 8:20 p. m., cuando se alertó sobre un atropello en la zona.

“Un vehículo atropelló a un hombre adulto, se atiende y el mismo estaba sin signos vitales en el lugar”, señalaron en la oficina de prensa de la Cruz Roja.

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La emergencia fue atendida por la Cruz Roja, pero la víctima murió en el sitio. Foto: Con fines ilustrativas (Reiner MO/Cortesía)

Pese a la rápida atención, la víctima fue declarada sin signos vitales en el sitio, lo que convirtió el hecho en una nueva tragedia vial en el país.

Las autoridades mantienen la investigación para esclarecer las causas de este accidente de tránsito ocurrido en Puntarenas. La alcoholemia del conductor dio negativa.