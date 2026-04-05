Niño quedó crítico tras quedar prensado en violento accidente en el que 6 personas resultaron heridas

Un niño de 4 años resultó con fuertes golpes y quedó en condición crítica al estar involucrado en un accidente de tránsito entre un camión, una motocicleta y un poste.

La emergencia ocurrió en el Alto de Guadalupe, en Gociechea, San José, cerca del Hiper Diego.

La emergencia fue reportada a las 9:23 a. m. de este Domingo Santo, lo que generó una rápida movilización de los cuerpos de rescate.

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Un niño resultó con fuertes golpes y quedó en condición crítica al estar involucrado en un accidente de tránsito entre un camión, una motocicleta y un poste en El Alto de Guadalupe, San José. Foto: Waze (Waze/Waze)

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, el menor quedó prensado en el vehículo pesado, por lo que fue necesario realizar labores de extracción antes de trasladarlo en condición crítica al Hospital de Niños.

En el sitio también fueron atendidas otras seis personas, entre ellas tres menores de edad y tres adultos. Un adulto fue trasladado en condición crítica al hospital Calderón Guardia, mientras que otros dos fueron llevados al hospital San Juan de Dios.

Los otros niños afectados tienen edades de 7 años y 3 años, no trascendió si ellos iban caminando o si viajaban dentro del camión.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió este accidente de tránsito en Goicoechea, San José.