Papá vio cómo le mataron a su hijo a balazos y lo que hizo segundos después es increíble

Un muchacho de apellido Allen, de 18 años, intentó correr para salvar su vida, pero fue alcanzado en medio de un ataque armado que terminó en tragedia en Pacuare Nuevo, Limón.

La agresión ocurrió este Sábado Santo, pasadas las 7 p. m., cuando la víctima se encontraba en la vía pública y fue interceptada por dos sujetos que viajaban en una motocicleta.

“Allen intenta huir del lugar corriendo y los sujetos de la moto lo persiguen y le continúan disparando”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

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Allen, de 18 años, intentó huir del ataque, pero fue perseguido a balazos en Limón. Foto: Con fines ilustrativos (Raúl Cascante)

El padre del joven iba llegando en ese momento al sitio para recoger a su hijo y se encontró con la peor escena. Al ver el ataque y en medio de la desesperación decidió intervenir y chocó la motocicleta en la que huían los presuntos agresores. Una valiente acción que no cualquiera se animaría a hacer.

“Estos caen a la calle, se levantan y salen corriendo, para darse a la fuga”, agregaron en la oficina judicial.

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El joven Allen fue llevado al hospital Tony Facio, en Limón, donde fue declarado sin vida tras recibir un balazo en la ingle.

Uno de los sospechosos, de apellido Leal, de 23 años, llegó minutos después al hospital herido, donde fue detenido mientras recibía atención médica. Otro sujeto de apellido Howard, de 19 años, fue capturado por la Fuerza Pública en la vía pública, cerca del lugar de los hechos.

Las autoridades decomisaron la motocicleta en la que se movilizaban y en el sitio hallaron un arma de fuego 9 milímetros, que en apariencia habría sido utilizada en el homicidio.

El caso se mantiene en investigación por parte del OIJ, quienes deben determinar las causas de esta agresión.