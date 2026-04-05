En San Carlos ocurrió un milagro digno de Semana Santa por la forma en la que terminó un terrible accidente

Lo que pudo terminar en tragedia se convirtió en un verdadero milagro para los ocupantes de un carro que cayó a un río en La Palmera de San Carlos, Alajuela, durante la madrugada de este Domingo Santo.

La emergencia fue reportada a las 2:46 a. m., cuando se alertó sobre un vehículo que había perdido el control y terminó dentro de un río.

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Accidente en la madrugada puso en riesgo a dos ocupantes tras caer a un río. Foto: Con fines ilustrativos (Édgar Chinchilla, corresponsal GN)

Al llegar al sitio, los rescatistas de la Cruz Roja Costarricense vieron que una de las personas ya estaba afuera del vehículo, mientras que un segundo paciente permanecía adentro, sin estar prensado ni atrapado, pero con un fuerte dolor lumbar.

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“Los equipos de rescate lograron extraer al hombre adulto, quien fue trasladado de urgencia a un centro médico para su valoración. La otra persona no requirió traslado", señalaron en la benemérita.

El caso deja en evidencia lo cerca que estuvieron de una tragedia, pero también el milagro de haber salido con vida tras el accidente en San Carlos.