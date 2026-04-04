Perdió a su hija en un accidente y tomó una decisión que pocos logran

El dolor de perder a un hijo es indescriptible, pero hay quienes, incluso en medio de esa ausencia tan profunda, deciden no llenarse de odio.

Ese es el caso de María Chaves, madre de Frida Xirinach Chaves, la joven de 28 años que murió en un accidente de tránsito en La Cima de San Isidro de San Ramón, en Alajuela.

Frida regresaba a su casa junto con su novio y sus dos mejores amigos, luego de compartir una cena con unas amigas mexicanas en San José. En ese momento, otro vehículo invadió el carril en el que viajaban y los impactó. El choque provocó la muerte de la joven.

El conductor responsable, de apellido Madrigal, de 43 años, en apariencia, manejaba bajo los efectos del alcohol, según el OIJ.

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Frida Xirinach, de 28 años, es la muchacha fallecida en un violento choque entre dos carros en La Cima de San Isidro de San Ramón, en Alajuela. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Sin embargo, para su madre, los detalles del accidente no forman parte de su proceso.

“A mí no me interesa saber absolutamente nada del muchacho, ni de la muchacha (los que viajaban en el otro carro). No sé quién fue y no me interesa saber absolutamente nada. No quiero entender; yo no pienso en esa persona. Yo solo sé que hasta ese día le llegó la vida a Frida y que Dios, en su infinita misericordia, decidió que hasta ahí llegara. Entonces en mi corazón no guardo rencor”, expresó.

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Frida falleció por el violento impacto y cuatro hombres resultaron heridos la noche de este domingo 22 de febrero del 2026, en La Cima de San Isidro de San Ramón, Alajuela. Foto: ANI (ANI/ANI)

Una vida llena de sueños y energía

Frida era una joven activa, soñadora y llena de proyectos. Desde pequeña destacó por su energía.

“Ella fue una chiquita muy activa desde su infancia. Le gustaba participar en todas las actividades escolares y practicar deporte”, recordó su mamá.

Practicó gimnasia, natación, disciplina en la que incluso participó en Juegos Nacionales, y más adelante se mantuvo activa con crossfit.

Además, era graduada de Informática Empresarial de la Universidad de Costa Rica y trabajaba para una empresa estadounidense, donde estaba muy enfocada en su crecimiento profesional.

“Ella estaba muy realizada en su trabajo, estaba muy contenta y esperaba una capacitación en Estados Unidos”, contó.

Su amor por la vida también se reflejaba en su pasión por viajar, asistir a conciertos y compartir con sus seres queridos. Tenía varios planes en marcha: un viaje a Colombia en marzo, acompañar a su mamá a Boston en abril para una maratón y un futuro viaje a México.

Todos esos sueños quedaron pendientes.

La fatalidad ocurrió en La Cima de San Isidro de San Ramón, Alajuela cuando Frida regresaba a su casa luego de una cena con sus amigas. Foto: ANI (ANI/ANI)

Un vacío que se siente en todo

Frida era la hija mayor y tenía una relación muy cercana con sus hermanos menores, con quienes asumía muchas veces un rol de organizadora en el hogar.

“Tenía una personalidad muy extrovertida, muy activa, entonces sí tenía características que hacen que su ausencia se sienta mucho”, expresó su madre conmovida.

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La fe como refugio

En medio del dolor, María ha encontrado en su fe una forma de sostenerse y seguir adelante.

“Pienso mucho en tantas mamás que han perdido hijos y su vida continúa. Soy católica practicante y mi convicción es que Dios nos da los hijos prestados, que todos tenemos una fecha de nacimiento y una fecha de regreso a la casa del Señor”, reflexionó.

Asegura que la oración ha sido clave en este proceso.

“Lo que a mí me ha sostenido realmente es la oración permanente, la oración de mucha gente. Creo que he estado muy en paz. Es muy difícil esta ausencia, pero yo tengo otros dos hijos y tenemos que seguir viviendo”, señaló.

Con una fortaleza que conmueve, también explica que ha decidido enfocarse en lo que aún tiene.

“No puedo pensar solo en lo que ya no tengo, tengo que pensar en lo que sí tengo”.

Un amor que trasciende

Para esta madre, su hija no se ha ido del todo.

“Dios me prestó a mi hija por 28 años. Ella no vino a sufrir a esta vida, vino a recibir cosas buenas; hay que aferrarse a eso y pensar que ella realmente no ha muerto, está en otra dimensión”, expresó.

María encuentra consuelo en la huella que Frida dejó en quienes la conocieron y en los recuerdos de una vida llena de amor, alegría y propósito.

Frida falleció la noche del domingo 22 de febrero anterior, a las 11:35 p.m. A ella la despidieron en San Ramón, Alajuela, de donde su familia es oriunda.

El OIJ y la Fiscalía siguen investigando este caso por oficio.