Sucesos

Joven murió en incendio tras quedarse dormido luego de cocinar: esto se sabe del caso

Su madre intentó salvarlo, pero el humo y las llamas se lo impidieron

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Por Silvia Coto

La tragedia golpeó a una familia en Cot de Cartago, donde un incendio acabó con la vida de un joven de 26 años identificado como Kevin Quirós Orozco, quien murió dentro de su vivienda junto a su fiel perro, Honter.

La desgracia ocurrió 200 metros al oeste y 100 al norte del Ebais.

Según relataron sus familiares, Kevin tenía una rutina muy marcada: al regresar a casa tras su jornada laboral en ventas en Turrialba, se preparaba algo de comer y luego se acostaba a dormir.

Kevin Quirós Orozco
Kevin Quirós Orozco murió junto a su perro Honter. (Cortesía/cortesía)

Sin embargo, esa misma rutina pudo haber sido la que, presuntamente, le costó la vida.

La principal hipótesis que se maneja es que el joven habría dejado una llave de gas abierta sin percatarse, posiblemente vencido por el cansancio, lo que habría generado el incendio que consumió la vivienda.

En medio del dolor, su madre, Gloria Orozco Fernández, contó a Noticias Repretel que intentó desesperadamente ingresar a la casa para rescatar a su hijo, ya que ella y sus dos otros hijos no estaban, pero las llamas y el humo se lo impidieron.

“Tal vez fue que él dejó la llave abierta y no se dio cuenta y se fue a acostar, porque se bañaba, se comía algo y se acostaba. Por eso es que yo le decía a mi hermana que mi hijo estaba ahí”, relató.

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Según versiones preliminares, Kevin habría intentado escapar del fuego, pero el humo resultó letal y no logró salir a tiempo.

La vivienda quedó reducida a cenizas, mientras que el caso continúa bajo investigación por parte del Cuerpo de Bomberos, quienes deberán determinar con exactitud las causas del siniestro.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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