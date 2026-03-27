Así ocurrió la balacera que dejó a tres jóvenes heridos dentro de un carro en Liberia

Una violenta balacera dejó a tres jóvenes heridos mientras viajaban en un carro por Liberia.

Los hechos ocurrieron en lotes de Gudalberto.

Según la información dada por el OIJ este jueves, los afectados viajaban en un carro cuando fueron interceptados por dos hombres a bordo de una motocicleta. Sin mediar palabra, los sospechosos abrieron fuego contra el vehículo, desatando el pánico en la zona.

Las autoridades investigan la balacera. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Producto del ataque, un joven de apellido Sequeira, de 22 años, resultó con un roce de bala en el pecho. Otro hombre de apellido Rosales, de 20 años, sufrió una herida en el hombro.

El tercer herido, de apellido Ramírez y de 24 años, fue impactado en la cabeza, en condición grave.

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Los heridos fueron trasladados en un carro particular a un centro médico, mientras oficiales aseguraron la escena.

En el sitio, las autoridades ubicaron múltiples indicios balísticos, los cuales serán clave para esclarecer lo ocurrido.

De momento, el caso se mantiene en investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.