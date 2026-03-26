Sucesos

Hallan cuerpo de Alon Méndez a 14 millas de Nosara tras 9 días de búsqueda y dolor

El cuerpo fue ubicado por una embarcación deportiva a 14 millas de Nosara; la ropa coincidía con la que llevaba el día de su desaparición.

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Por Silvia Coto

La Cruz Roja confirmó este jueves el hallazgo del cuerpo que permanecía desaparecido en playa Jacó desde hace nueve días, caso que había generado profunda conmoción tanto a nivel nacional como internacional.

El adolescente fue identificado como Alon Xavier Méndez, de 16 años, quien había sido arrastrado por una corriente marina mientras se bañaba en el mar junto con un amigo, quien logró salir con vida.

El hallazgo se dio a 14 millas de Nosara cuando una lancha de pesca deportiva lo divisó y dio la voz de alerta.

Autoridades buscan a joven desaparecido en Jacó hace una semana.
Autoridades buscan a joven desaparecido en Jacó hace una semana. (Cruz Roja/Cruz Roja)

Jorge Matamoros, coordinador operativo regional de Cruz Roja, aseguró que la vestimenta coincide con la que usaba Alon.

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Durante más de una semana, equipos de rescate realizaron un amplio operativo en la zona, con apoyo de guardacostas, embarcaciones y drones, sin descanso, en un esfuerzo por dar con su paradero.

Javier Méndez pide desesperadamente ayuda para encontrar a su hijo que fue arrastrado por el mar
El papá rogaba porque su hijo apaeciera (cortesía/cortesía)

La tragedia había tocado el corazón de muchos luego de que su padre, Javier Méndez, viajara a Costa Rica y lanzara un desgarrador llamado: “Por favor, ayúdenme a encontrar a mi hijo”, expresó en medio del dolor, cuestionando además la falta de advertencias sobre el peligro del mar en la zona.

El cuerpo fue trasladado a la Medicatura Forense.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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