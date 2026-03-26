Hallan cuerpo de Alon Méndez a 14 millas de Nosara tras 9 días de búsqueda y dolor

La Cruz Roja confirmó este jueves el hallazgo del cuerpo que permanecía desaparecido en playa Jacó desde hace nueve días, caso que había generado profunda conmoción tanto a nivel nacional como internacional.

El adolescente fue identificado como Alon Xavier Méndez, de 16 años, quien había sido arrastrado por una corriente marina mientras se bañaba en el mar junto con un amigo, quien logró salir con vida.

El hallazgo se dio a 14 millas de Nosara cuando una lancha de pesca deportiva lo divisó y dio la voz de alerta.

Autoridades buscan a joven desaparecido en Jacó hace una semana. (Cruz Roja/Cruz Roja)

Jorge Matamoros, coordinador operativo regional de Cruz Roja, aseguró que la vestimenta coincide con la que usaba Alon.

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Durante más de una semana, equipos de rescate realizaron un amplio operativo en la zona, con apoyo de guardacostas, embarcaciones y drones, sin descanso, en un esfuerzo por dar con su paradero.

El papá rogaba porque su hijo apaeciera (cortesía/cortesía)

La tragedia había tocado el corazón de muchos luego de que su padre, Javier Méndez, viajara a Costa Rica y lanzara un desgarrador llamado: “Por favor, ayúdenme a encontrar a mi hijo”, expresó en medio del dolor, cuestionando además la falta de advertencias sobre el peligro del mar en la zona.

El cuerpo fue trasladado a la Medicatura Forense.