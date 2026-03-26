El rostro del miedo en Cartago: así es el perfil del Gordo Julio

Julio Alberto Gómez Pérez, de 30 años, conocido como el Gordo Julio, es señalado por las autoridades como uno de los hombres, al parecer, responsables de infundir el temor en comunidades de Cartago, donde su nombre estaría ligado a hechos violentos.

El sospechoso está en manos de las autoridades desde este miércoles 25 de marzo y figura como uno de los investigados por la ola de violencia que afecta a la Vieja Metrópoli.

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Este hombre de apellido Campos, alias Gordo Julio, sería el cabecilla de una organización dedicada a la comercialización de drogas en Cartago. (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)

Un perfil violento

De acuerdo con Michael Soto, director interino del OIJ, se trata de un sujeto con antecedentes importantes.

“Este sujeto tiene antecedentes por homicidio y por narcotráfico, estuvo privado de libertad varios años, se le conoce como un sujeto bastante violento, inspiraba un temor ahí mismo en la comunidad”, afirmó.

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OIJ y PCD detuvieron a alias Gordo Julio, a su mamá y a su hermano, en Orotina, durante los operativos de este miércoles para desarticular esta banda. (OIJ/Cortesía)

De vendedor a cabecilla

Según las autoridades, el Gordo Julio inició como vendedor de droga de forma independiente, sin pertenecer a ningún grupo.

Posteriormente, se habría unido a la banda conocida como Los Gery, con la intención de disputar el control territorial a otra agrupación identificada como Los Maruja.

“Buscó alianzas para desequilibrar a este grupo”, indicó Soto, quien además señaló que el sospechoso lidera una estructura criminal considerada altamente violenta.

Detenido junto a su familia

El hombre fue capturado en Orotina, Alajuela, junto a un hermano de apellido González, de 23 años, y su madre, de apellidos Pérez Brenes, conocida con el alias de Teletubbie.

Los tres permanecen a la espera de la definición de sus medidas cautelares.

Vida de lujos y control a distancia

De acuerdo con la investigación, mientras la violencia aumentaba en Cartago, el Gordo Julio residía en una vivienda alquilada con piscina en Orotina.

Las autoridades sostienen que desde allí daba órdenes relacionadas con los búnkers que operaban en el Proyecto Manuel de Jesús Jiménez.