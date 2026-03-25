Descubrimiento macabro dentro de vivienda del Gordo Julio genera escalofríos

En una de las casas allanadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) durante el operativo para detener al Gordo Julio y su banda, los agentes judiciales realizaron un hallazgo muy peculiar y, hasta cierto punto, espeluznante.

Dentro de una las viviendas allanadas este miércoles, los investigadores encontraron un altar a la Santa Muerte, que estaba hecho con varias velas, flores marchitas y distintas figuras de la muerte, todo colocado sobre una especie de mesa.

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Una fuente judicial cercana al caso confirmó a La Teja que dicho altar fue encontrado en una vivienda ubicada en el condominio Nobleza de Coris, en Cartago, la cual era alquilada por el hombre apellidado Gómez Pérez, de 30 años y mejor conocido a nivel criminal como Gordo Julio.

De acuerdo con el medio especializado InSight Crime, grupos criminales rinden altares a la Santa Muerte debido a que la consideran como su patrona, a la que piden protección y la muerte de sus rivales.

Este fue el altar encontrado en una de las casas alquiladas por el Gordo Julio.

“Originaria de México, la Santa Muerte es una de las figuras religiosas (y una religión por sí misma) más populares entre narcotraficantes y grupos criminales en el país, formando parte y siendo asociada habitualmente con la subcultura narco. Sin embargo, hay quienes también la veneran aun sin tener ningún vínculo con la criminalidad.

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“Los seguidores criminales de la religión ven a la Santa Muerte como su patrona y protectora de forma similar a la Virgen María, a quien piden por la muerte de sus enemigos, así como protección”, señala una publicación de dicho medio.

Dentro de esa casa en la que se encontró el mencionado altar, la autoridades también hallaron un set de relojes de lujo, que podría tener alto valor.

El “Gordo Julio”, señalado como uno de los presuntos líderes de una banda narco en Cartago, habría mantenido un estilo de vida de lujo. Foto: Para La Teja (Para La Teja/Para La Teja)

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El Gordo Julio fue detenido la mañana de este miércoles en el condominio Don Juan, en el sector de Vieja Santa Rita de Orotina, donde se encontraba viviendo.

Este fue capturado junto a su mamá, una mujer de apellidos Pérez Brenes, de 51 años, conocida como La Teletubbie, quien presuntamente también formaba parte de su banda.