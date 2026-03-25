Este es el increíble estilo de vida del “Gordo Julio” que no pasa desapercibido

El “Gordo Julio”, señalado como uno de los presuntos líderes de una banda narco en Cartago, habría mantenido un estilo de vida de lujo en los últimos años, pese a figurar como conocido por las autoridades.

El sujeto, de apellidos Gómez Pérez y de 30 años, no tendría una profesión u oficio registrado, pero vivía entre Cartago y Orotina, pasó de vivir del Proyecto Manuel de Jesús a casas de alto valor económico.

El “Gordo Julio”, señalado como uno de los presuntos líderes de una banda narco en Cartago, habría mantenido un estilo de vida de lujo. Foto: Para La Teja (Para La Teja/Para La Teja)

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Casa con piscina y doble residencia

Según la información, el hombre alquilaba una casa en el condominio Don Juan, en el sector de Vieja Santa Rita, donde residía de manera habitual.

Sin embargo, cuando se desplazaba a Cartago, se hospedaba en otra vivienda también de alquiler, en el condominio Nobleza de Coris.

El “Gordo Julio”, señalado como uno de los presuntos líderes de una banda narco en Cartago, habría mantenido un estilo de vida de lujo. Foto: Para La Teja (Para La Teja/Para La Teja)

Fue en este último sitio donde las autoridades ubicaron un set de relojes de lujo que aparentan ser de alto valor.

En el proyecto Manuel de Jesús en apariencia tenía cuatro bunkers, a los que no visitaba, pero sí administraba.

El “Gordo Julio”, señalado como uno de los presuntos líderes de una banda narco en Cartago, habría mantenido un estilo de vida de lujo. Foto: Para La Teja (Para La Teja/Para La Teja)

Sociedad y carros de alta gama

Además, el sospechoso figura como subgerente de una sociedad denominada Corporación Bathsheba R.L., inscrita el 17 de abril del 2024.

De acuerdo con la descripción, esta empresa estaría dedicada a la venta de vehículos nuevos y usados, así como a la construcción y otros negocios, según detalla.

El “Gordo Julio”, señalado como uno de los presuntos líderes de una banda narco en Cartago, habría mantenido un estilo de vida de lujo. Foto: Para La Teja (Para La Teja/Para La Teja)

A nombre de esta sociedad se registran al menos nueve vehículos, algunos de estos de alta gama, entre ellos un Ford Ranger 2017, un BMW 2014, un Toyota Land Cruiser Prado TX, dos Toyota Corolla, dos Nissan y un Geely 2020.

De manera individual, el hombre tiene inscrito un vehículo modelo 2014 y una motocicleta.

De acuerdo con datos de la Dirección de Migración, también le gustaba pasear, así lo demuestran sus constantes salidas de Costa Rica, desde el 2021 que salió dos veces, al siguiente año también viajó y en el 2024 salió de suelo tico hasta tres veces, en el 2025 dos ocasiones.

Bajo la lupa

Las autoridades mantienen investigación en torno a la procedencia de estos bienes, en el marco del caso que vincula a “Gordo Julio” con una estructura criminal señalada por el aumento de la violencia en Cartago.

Este sujeto fue detenido la mañana de este miércoles 25 de marzo en Orotina, junto con su mamá y un hermano.