Detienen al “Gordo Julio”, quien sería pieza clave en la disputa narco que desangra Cartago

Un fuerte operativo policial permitió dar un golpe clave a una de las estructuras criminales que, según las autoridades, estaría detrás de la violencia que ha golpeado a Cartago en este 2026.

Agentes de la delegación regional de Cartago del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en conjunto con oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD), realizaron ocho allanamientos en distintos puntos del país como parte de una investigación por infracción a la Ley de Psicotrópicos, bajo la modalidad de venta y distribución de droga.

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OIJ y PCD detienen a Gordo Julio, a su mamá y a su hermano en Orotina, durante los operativos de este miércoles para desarticular esta banda. (OIJ/Cortesía)

Detención del “Gordo Julio”

El director del OIJ, Michael Soto, confirmó que durante los operativos lograron la detención de un sujeto conocido como “Gordo Julio”, un sujeto de apellidos Gómez Pérez, de 30 años, quien figura como uno de los supuestos cabecillas de un grupo narco. También detuvieron a la mamá y a un hermano de ese sospechoso.

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La captura se dio en Orotina, mientras que otros allanamientos se ejecutaron en Coris y en el proyecto Manuel de Jesús Jiménez, en Cartago.

“De acuerdo con nuestra hipótesis, podrían estar vinculados a los hechos de violencia que han ocurrido en las últimas semanas en Cartago, por varios grupos que están pugnando. Lo relevante de esto es que estamos deteniendo al cabecilla”, explicó Soto.

Guerra entre bandas por droga

Según la información preliminar, la disputa por territorios y venta de droga en la provincia estaría marcada por una alianza entre tres grupos: Los Gery, el Gordo Julio y Los Chacales, quienes estarían enfrentándose al grupo conocido como Los Maruja.

Las autoridades sospechan que esta lucha por el control del narcomenudeo ha generado varios hechos violentos recientes.

Estructura operaba desde búnkeres

La investigación, que se desarrolló durante varios meses, permitió determinar que la estructura criminal estaría integrada por al menos tres hombres y una mujer.

Estas personas, en apariencia, operaban desde viviendas tipo búnker ubicadas en el sector del proyecto Manuel de Jesús Jiménez, donde presuntamente realizaban la venta de crack, marihuana y cocaína.

Operativo inició en la madrugada

Los allanamientos iniciaron a las 4 a.m. de este miércoles, con el objetivo de ubicar a los sospechosos y decomisar evidencia clave para el caso.

En el operativo también participaron agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) del OIJ.