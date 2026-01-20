Guerra narco en Cartago: Gordo Julio, Los Maruja y Turco serían los responsables de teñir de sangre la tranquila provincia

La provincia de Cartago ha tenido un inicio de año marcado por la violencia y la sangre, pues en lo que va del 2026 ha cuadruplicado la cantidad de homicidios registrados a la misma fecha en 2025.

A este lunes 19 de enero, Cartago registraba ocho homicidios, mientras que a la misma fecha del año pasado tan solo habían ocurrido dos, lo que refleja la violencia que se ha desatado en dicha provincia.

Ese derramamiento de sangre estaría relacionado con enfrentamientos entre tres grandes grupos narco de la zona, que se disputan los territorios para la venta de drogas.

Se trata de la banda del Gordo Julio, la banda de Los Maruja y el grupo de alias Turco, el cual recientemente fue golpeado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“El fenómeno de la criminalidad y concretamente lo que es la violencia que culmina en homicidios, se debe principalmente a que se mantienen las pugnas territoriales, las guerras por el control de drogas, los ajustes de cuentas, que es lo que más nos genera este tipo de eventos que tiene que ver con los homicidios”, explicó Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ.

Violentos y problemáticos

Dos jóvenes fueron acribillados dentro de un carro en el centro de Cartago el sábado 10 de enero. (Cortesía/Cortesía)

Muñoz explicó que estos no son los únicos grupos narcos de Cartago, pero sí destacó que son los más problemáticos a nivel de violencia.

“Tenemos el grupo del Gordo Julio, que opera en el proyecto Manuel de Jesús Jiménez; ahí tiene su fuerza porque ha controlado las ventas de drogas en la zona. También tenemos otros grupos como Los Maruja, que es una estructura familiar desde hace muchos años, que tiene dominio en zonas como Los Diques, donde han establecido sus operaciones y se han mantenido a pesar de los años.

“Son los que más nos generan este tipo de problemas con tráfico de drogas y obviamente, con ajustes de cuentas por pugnas territoriales”, explicó Muñoz.

El jefe judicial destacó otro grupo que también ha causado mucha violencia, sobre todo en La Unión, pero que recientemente perdió fuerza por la detención de varios de sus miembros.

“También tenemos otras zonas que nos dan muchos problemas, como La Unión; ahí tenemos a alias Turco, sus pugnas con grupos de Tirrases, donde colinda territorialmente. Son como las zonas que más nos reflejan violencia“.

Guerra narco

En diciembre del año pasado el OIJ le dio un importante golpe a la banda de alias Turco. (Jose Cordero/José Cordero)

De acuerdo con Muñoz, los enfrentamientos y homicidios entre estos grupos suelen darse cuando uno invade el territorio del otro para tratar de despojarlo de la zona, situación que genera represalias.

El jefe policial prefirió no referirse específicamente a cuáles son las bandas que están enfrentadas; sin embargo, fuentes policiales señalan que la violencia que se ha desatado en el centro de la provincia estaría ligada a una guerra entre el Gordo Julio y Los Maruja.

“Quizás pensar ahorita en poder vincular equis caso con equis grupo, pues no; si mantenemos investigaciones abiertas, algunas apuntan a que están vinculadas a estos grupos, pero concretamente como lo que ocurrió en el centro de Cartago (doble homicidio), sí reconocemos que es un tema que vincula a alguno de estos dos grupos”.

Una de las situaciones que más preocupan a las autoridades es que los enfrentamientos entre estas bandas ya no se limitan a los territorios que dominan, como sucedió la noche del pasado sábado en el centro de Cartago, cuando dos jóvenes fueron acribillados dentro de un carro.

“Estos grupos también trasladan esas pugnas a lugares ajenos a ellos, como en este caso, y obviamente eso aumenta la sensación de inseguridad de la población”.

Ciclos de paz y violencia

Según el OIJ la localidad de Proyecto de Manuel Jiménez es dominada por el Gordo Julio. Foto Archivo.

De acuerdo con Muñoz, en este tipo de enfrentamientos entre grupos criminales existen ciclos de violencia y “paz”, y posiblemente en Cartago se esté experimentando el primero de estos.

“En algunos momentos esos grupos han tenido como que bajar la intensidad, llevar las cosas con un poquito más de calma, porque tampoco les sirve que la Policía esté llegando, pero en algunos momentos, cada cierto periodo, se vuelven a enfrentar por alguna razón en particular y es cuando vemos estos resultados”.

El jerarca judicial aseguró que ya están tomando acciones para que este inicio de año tan violento en Cartago no se vuelva una constante en lo que resta del 2026.

“Nosotros creeríamos que en este momento estamos en un ciclo, que no necesariamente se va a mantener en el tiempo. Creemos que ya con las acciones policiales y también por parte de la policía preventiva, se puede mitigar un poco el fenómeno y volverlo a, por lo menos, lo que hemos venido haciendo hasta ahora, con una contención”.