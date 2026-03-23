Alianza de tres bandas narco desató sangrienta guerra por el control en Cartago

Tres bandas narco de Cartago se aliaron para desatar una violenta guerra contra uno de los grupos criminales más asentados en la zona, y esta situación es la que ha provocado un derramamiento de sangre en dicha provincia en los últimos meses.

Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), explicó que estos tres grupos criminales se unieron con el propósito de despojar a la banda de Los Marujas del territorio que tienen para la venta de drogas.

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“Hay una alianza de tres grupos: Los Chacales, los de El Gordo (Julio) y Los Gery, que son los de Tres Río, contra Los Marujas, y esto ha venido aproximadamente desde octubre (del año pasado). Un grupo mata a uno, el otro grupo mata a otro y así sucesivamente”, explicó Soto.

Muestra de la problemática que ha causado esta guerra narco en Cartago es la cantidad de personas que han sido asesinadas en este año.

De acuerdo con datos estadísticos del OIJ, a este lunes la provincia de Cartago registra 23 homicidios, 12 más que los ocurridos a la misma fecha del año pasado.

Uno de los homicidios más recientes ocurrió la semana pasada en el centro de Cartago. (Keyna Calderón/La Nación)

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Además, la provincia de las brumas es la única que no ha mostrado una disminución en este tipo de delitos en comparación con el 2025.

“Estamos priorizando Cartago para tratar de desacelerar la violencia, estamos construyendo casos, estamos coordinando con Fuerza Pública para que nos ayude a hacer contención criminal para tratar de desarticular esos grupos”, dijo Soto.

Alianzas y traiciones

Según Soto, este tipo de alianzas son muy normales en la criminalidad de nuestro país, así como las traiciones, por lo que no es de extrañar que estos grupos entren en guerra si es que logran sacar a Los Marujas del negocio.

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“En este caso en Cartago hay un grupo que tiene mucho tiempo, que ha estado muy consolidado y que tiene una parte de Cartago para lo que es el narcomenudeo, que, dicho sea de paso, ya los hemos trabajado, hemos detenido algunas personas de este grupo, pero sabemos que el detener un cabecilla no significa que un grupo se extinga.

“Los otros tres grupos, que son de otras partes de la provincia, sencillamente quieren quitar a este grupo y tomar ese territorio; eso lo vemos nosotros todos los días en diferentes lugares del país, como en Limón y el sur de la capital”, destacó Soto.