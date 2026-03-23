Así son las visitas a Celso Gamboa en la cárcel, pero de momento algo impide que vea a su familia

Las visitas en la cárcel donde permanecen el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, en el condado de Collin, Texas, Estados Unidos, están sujetas a un proceso estricto para las visitas.

De acuerdo con las normas del centro de detención, las visitas deben programarse con antelación, incluso hasta con 13 días previos a la fecha deseada. Además, es obligatorio realizar la gestión al menos seis horas antes de la hora establecida.

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Cárcel Collin County Jail, del condado de Collin, en McKinney, Texas donde está Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata al ser extraditados. Foto: bsw-architects (bsw-architects/bsw-architects)

Este sistema busca mantener el orden dentro de la cárcel y garantizar que los visitantes puedan ser atendidos de forma organizada.

Para concretar una visita, los interesados deben registrarse en la plataforma IC Solutions, donde se solicita información detallada, como el nombre del recluso y la relación con él.

Posteriormente, el privado de libertad debe incluir a esas personas en una lista de visitantes aprobados, lo que significa que no cualquier persona puede llegar directamente al centro penal.

Celso Gamboa siendo extraditado a Estados Unidos. (OIJ/OIJ)

Este procedimiento permite llevar un control claro de quién visita a cada privado de libertad.

Sin embargo, pese a que el sistema ya está definido, el abogado del exmagistrado, Michael Castillo, le dijo a La Teja que, de momento, no se está coordinando ninguna visita, por lo que Celso Gamboa Sánchez aún no tendría contacto con su familia.

En ese mismo centro también se encuentra detenido Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, quien estaría sujeto a las mismas condiciones para recibir visitas.