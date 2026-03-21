Celso Gamboa, a cuatro semanas de sus 50 años, hace historia con la primera extradición de dos costarricenses

El exmagistrado Celso Gamboa Sánchez recibió lo que sería el peor regalo previo a cumplir 50 años: su extradición a los Estados Unidos.

Gamboa se convirtió en el primer costarricense en ser extraditado a ese país, junto a Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, ambos sospechosos de tráfico internacional de drogas.

El próximo 21 de abril, Gamboa llegará a su quinta década de vida, pero un mes y un día antes se concretó el proceso que marcará su futuro judicial.

Según trascendió, el exmagistrado se enteró formalmente de que no había vuelta atrás la tarde del jueves 19 de marzo, cuando las autoridades confirmaron a sus abogados que todo estaba en regla para proceder con su traslado.

A un mes de cumplir 50 años, Celso Gamboa se convierte en el primer tico extraditado a Estados Unidos junto a Pecho de Rata. (Ministerio de Seguridad Pública/Capturas de videos)

El operativo de extradición inició a las 5:08 a. m. de este viernes 20 de marzo de 2026, cuando vehículos del Organismo de Investigación Judicial llegaron hasta el módulo de Máxima Seguridad en La Reforma.

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Ambos costarricenses fueron trasladados bajo custodia hasta el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde a las 8:53 a. m. despegó la aeronave que los llevaría fuera del país.

Horas más tarde, a las 4:52 p. m. (hora de Costa Rica), el avión aterrizó en Texas, donde enfrentarán el proceso judicial en su contra.

La extradición de Gamboa marca un hecho histórico para el país, en medio de un caso de alto perfil ligado al narcotráfico internacional.

Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de rata, fueron trasladados en un avión de la DEA hacia Estados Unidos. Son los primeros extraditados de Costa Rica por narcotráfico. (Ministerio de Seguridad Pública/Capturas de videos)

Esto fue lo último que hizo Celso en Costa Rica

El director del OIJ, Michael Soto, detalló que Gamboa tomó café, fue al baño y caminó cabizbajo hacia el jet en el que finalmente fue trasladado por agentes de la DEA.

“Todo transcurrió con mucha normalidad. Llegaron a las 6:10 de la mañana, bajaron tranquilos, sin ningún problema. Los compañeros los conducen hasta una salita donde están los oficiales de la DEA, el juez y Migración para hacer toda la tramitología de pasaporte y la entrega formal de Costa Rica”, explicó Soto.

Incluso, señaló que las autoridades le consultaron a Gamboa sobre su estado, a lo que respondió que se encontraba bien.

“Me pareció que iban un poquito cabizbajos cuando iban cerca del avión”, concluyó Soto, al describir el momento previo al abordaje.

Expectativa del celular de Celso

Soto explicó que uno de los puntos más relevantes será la información que Gamboa pueda aportar a las autoridades estadounidenses.

“Creo que podría ir más allá de Costa Rica, probablemente se aportaría información de la región”, detalló el jerarca, quien además advirtió sobre un fenómeno de narcotráfico que está impactando a varios países.

“El OIJ aportó a la DEA el tema del teléfono, creo que es fundamental en ese sentido, tienen otro tipo de prueba que no puedo mencionar, probablemente nos van a pedir algo más, pero es un tema que hay que manejarlo con mucha prudencia”, afirmó.

Además, el jerarca reconoció que hay gran expectativa sobre la información que puede tener ese celular.

Celso Gamboa fue extraditado este viernes hacia Estados Unidos. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Hubo amenazas de muerte

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, confirmó que el exmagistrado Celso Gamboa fue objeto de amenazas de muerte, en medio del operativo de captura y posterior traslado para su entrega a las autoridades de Estados Unidos.

La información también fue respaldada por Michael Soto, quien aseguró que durante el proceso se recibieron reportes confidenciales que obligaron a reforzar las medidas de seguridad.

“Más que algo contundente, fue información confidencial que se generó. Tenemos la obligación de tomar medidas desde que lo tomamos a él bajo nuestra custodia”, explicó Soto.

A las 8:53 a. m. del viernes 20 de marzo del 2026, Celso Gamboa y Pecho de Rata dejaron suelo tico al ser extraditados. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El jerarca detalló que este viernes el traslado y entrega de Celso a la DEA se trató de un asunto de alto perfil y de riesgo, por lo que las autoridades diseñaron distintas estrategias de ingreso al aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela. En total, se contemplaron tres posibles rutas antes de definir, junto con el jefe del Servicio de Respuesta Táctica (SERT), el punto final de acceso.

El operativo incluyó la participación de 50 agentes del OIJ, así como apoyo de Vigilancia Aérea y la Policía de Control de Drogas.

La entrega formal de Gamboa a las autoridades estadounidenses estuvo a cargo de un juez del Tribunal de San José, quien oficializó el proceso ante agentes de la DEA.

Las autoridades costarricenses indicaron que no pueden adelantar si el exmagistrado será condenado en Estados Unidos; sin embargo, aseguraron que darán seguimiento al caso.

Para el fiscal Díaz, este hecho marca un momento clave para el país.

“Para nosotros es un evento muy importante, prácticamente histórico. Estamos materializando la primera extradición. Sabemos que aquí no concluye este trabajo; trabajar con la DEA para nosotros es muy importante”, concluyó Díaz.