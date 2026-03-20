Autoridades confirman que Celso Gamboa fue blanco de amenazas de muerte

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, confirmó que el exmagistrado Celso Gamboa fue objeto de amenazas de muerte, en medio del operativo de captura y posterior traslado para su entrega a las autoridades de Estados Unidos.

Conferencia de prensa de Carlo Díaz y Michael Soto tras la salida de Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de rata, hacia Estados Unidos. (Rafael Pacheco /La Nación)

La información también fue respaldada por el director del OIJ, Michael Soto, quien aseguró que durante el proceso se recibieron reportes confidenciales que obligaron a reforzar las medidas de seguridad.

“Más que algo contundente, fue información confidencial que se generó. Tenemos la obligación de tomar medidas desde que lo tomamos a él bajo nuestra custodia”, explicó Soto.

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El jerarca detalló que este viernes el traslado y entrega de Celso a la DEA se trató de un asunto de alto perfil y de riesgo, por lo que las autoridades diseñaron distintas estrategias de ingreso al aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela. En total, se contemplaron tres posibles rutas antes de definir, junto con el jefe del Servicio de Respuesta Táctica (SERT), el punto final de acceso.

Celso Gamboa fue extraditado este viernes hacia Estados Unidos. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

El operativo incluyó la participación de 50 agentes del OIJ, así como apoyo de Vigilancia Aérea y la Policía de Control de Drogas.

La entrega formal de Gamboa a las autoridades estadounidenses estuvo a cargo de un juez del Tribunal de San José, quien oficializó el proceso ante agentes de la DEA.

Las autoridades costarricenses indicaron que no pueden adelantar si el exmagistrado será condenado en Estados Unidos; sin embargo, aseguraron que darán seguimiento al caso.

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Para el fiscal Díaz, este hecho marca un momento clave para el país.

“Para nosotros es un evento muy importante, prácticamente histórico. Estamos materializando la primera extradición. Sabemos que aquí no concluye este trabajo; trabajar con la DEA para nosotros es muy importante”, concluyó.