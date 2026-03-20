Sucesos

Estos detalles marcaron los últimos minutos de Celso Gamboa antes de irse de Costa Rica

Director del OIJ detalló lo que hizo Celso Gamboa los últimos minutos antes de salir del país

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Por Alejandra Morales

Los últimos minutos de Celso Gamboa en Costa Rica transcurrieron con aparente normalidad, según detalló el director del OIJ, Michael Soto.

De acuerdo con Soto, Gamboa tomó café, fue al baño y caminó cabizbajo hacia el jet en el que finalmente fue trasladado por agentes de la DEA.

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Detalles del procedimiento

“Todo transcurrió con mucha normalidad. Llegaron a las 6:10 de la mañana, bajaron tranquilos, sin ningún problema. Los compañeros los conducen hasta una salita donde están los oficiales de la DEA, el juez y Migración para hacer toda la tramitología de pasaporte y la entrega formal de Costa Rica”, explicó Soto.

13 de enero del 2026. Segundo circuito judicial de San José. 07:00 hrs. Inicia juicio en contra de Celso Gamboa y Juan Carlos Bolaños por el supuesto pago de un viaje a Panamá por parte del empresario Bolaños al entonces magistrado de la República, Celso Gamboa. Ese escándalo, uno de los mayores casos de corrupción en la historia costarricense, involucró presuntas influencias, sobornos e irregularidades para modificar normativas con el fin de otorgar préstamos millonarios al importador de cemento chino. En la foto: Juan Carlos Bolaños dió declaraciones. Foto: Albert Marín.
Celso Gamboa fue llevado este viernes a Estados Unidos. (Albert Marín/Juicio en contra de Celso Gamboa y Juan Carlos Bolaños.)

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El director del Organismo de Investigación Judicial añadió que durante el proceso se les ofreció café, agua y se les permitió ir al baño.

Actitud antes del abordaje

Incluso, señaló que las autoridades le consultaron a Gamboa sobre su estado, a lo que respondió que se encontraba bien.

“Me pareció que iban un poquito cabizbajos cuando iban cerca del avión”, concluyó Soto, al describir el momento previo al abordaje.

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Celso GamboaMichael SotoDirector del OIJ
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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