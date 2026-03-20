Celso Gamboa y Pecho de Rata salieron de Costa Rica rumbo a Estados Unidos a las 8:54 a.m

Celso Gamboa (de rojo) fue extraditado este viernes hacia Estados Unidos. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Celso Gamboa y Edwin López ya van de camino hacia Texas, Estados Unidos para dar la cara y enfrentar los cargos por tráfico internacional de drogas que se les achacan.

Desde las 5:08 am inició el operativo en La Reforma, Alajuela donde llegaron los agentes del OIJ.

Extradición Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Pasadas las 6:10 a.m., salieron hacia el aeropuerto Juan Santamaría donde un juez se encargó de la entrega de los dos primeros costarricenses hacia los Estados Unidos.

Celso Gamboa Sánchez estuvo en el Poder Judicial desde la década de 1990, entre 1994 a 1998 fue asistente de la Fiscalía General de la República, luego de 1998 hasta el 2011 estuvo en la fiscalía de Limón y la zona sur. En el 2011 también fue viceministro de Seguridad.

Celso Gamboa fue extraditado este viernes hacia Estados Unidos. (Albert Marín./Juicio Celso Gamboa previo a extradición a Estados Unidos.)

En el 2013 se convirtió en el Director de la dirección de Inteligencia y Seguridad), -Asume como Ministro de Seguridad (desde el 8 de mayo del 2014 hasta febrero del 2015)

-Deja ese cargo para convertirse en fiscal adjunto (3 de febrero del 2015 al 10 de febrero del 2016) ----.Llegó a ser magistrado de la sala III, de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica (10 de febrero del 2016 - los diputados lo destituyeron el 10 de abril de 2018, una de las detonantes fue su relación con el empresario del cemento chino Juan Carlos Bolaños y el supuesto tráfico de influencias) ----Luego de ser exmagistrado Gamboa abrió un bufete en Limón y pasó a defender a las cabecillas más importantes del país vinculados con narcotráficos y homicidios.

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Este 20 de marzo del 2026 se convirte en el primer costarricense en ser extraditado a los Estados Unidos junto con Edwin López, conocido como Pecho de Rata.

¿Quién ordenó detener a Celso Gamboa? La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) acató la orden del Tribunal de Texas en donde lo acusan de haber enviado droga desde Costa Rica hasta Estados Unidos. ¿Cuándo lo capturaron? El viernes 20 de junio del 2025, la DEA, por medio de la Embajada de los Estados Unidos, realizó la solicitud de los extraditables.

Los extraditables Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de rata, serán trasladados a Estados Unidos. (Alonso Tenorio/La Nación)

Tres días después, el lunes 23 de junio, se da la detención de Celso Gamboa y de Pecho de Rata, por parte del OIJ; a Gamboa le decomisaron el celular. Pecho de Rata no andaba.

El 14 de agosto ocurre la solicitud oficial de extradición. Para agilizar la extradición, el Ministerio Público pidió criterios de oportunidad para ambos por los juicios que tienen pendientes en Costa Rica.

Condición clave de la extradición

Costa Rica pidió garantías y EE. UU. aceptó:

No cadena perpetua

No más de 50 años de cárcel

El vuelo en un avión comercial es de aproximadamente 3 horas y 30 minutos a 4 horas y 30 minutos, sin embargo en un jet es más rápido.