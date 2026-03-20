Video revela cómo fueron los últimos minutos Celso Gamboa en Costa Rica antes de ser extraditado

Un video compartido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) revela cómo fueron los últimos minutos en suelo costarricense del exmagistrado Celso Gamboa antes de ser extraditado a Estados Unidos junto a Edwin López, alias Pecho de Rata.

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En la grabación se observa la llegada de los dos vehículos blindados del OIJ, conocidos popularmente como las Bestias, a la entrada de Base 2, en el aeropuerto internacional Juan Santamaría.

Posteriormente, de uno de estos se bajan seis agentes judiciales, tres de ellos del Servicio Especial de Respuesta (SERT), quienes son los que llevaban custodiado al exmagistrado Celso Gamboa.

Extradición de Celso Gamboa

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Gamboa iba esposado de pies y manos, además llevaba puesto un casco de seguridad y un chaleco antibalas. Tras caminar unos pocos metros, el exmagistrado fue ingresado a las instalaciones de Base 2, a donde también fue llevado alias Pecho de Rata.

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Ambos hombres fueron extraditados a las 8:54 a.m. de este viernes en una aeronave de la DEA que salió con rumbo a Texas, Estados Unidos, pero primero hará escala en Guatemala.