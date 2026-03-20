Sucesos

Video revela cómo fueron los últimos minutos Celso Gamboa en Costa Rica antes de ser extraditado

A las 8:54 a.m. de este viernes Celso Gamboa y Edwin López fueron sacados del país en una aeronave de la DEA

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Por Adrián Galeano Calvo

Un video compartido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) revela cómo fueron los últimos minutos en suelo costarricense del exmagistrado Celso Gamboa antes de ser extraditado a Estados Unidos junto a Edwin López, alias Pecho de Rata.

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En la grabación se observa la llegada de los dos vehículos blindados del OIJ, conocidos popularmente como las Bestias, a la entrada de Base 2, en el aeropuerto internacional Juan Santamaría.

Posteriormente, de uno de estos se bajan seis agentes judiciales, tres de ellos del Servicio Especial de Respuesta (SERT), quienes son los que llevaban custodiado al exmagistrado Celso Gamboa.

Extradición de Celso Gamboa

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Gamboa iba esposado de pies y manos, además llevaba puesto un casco de seguridad y un chaleco antibalas. Tras caminar unos pocos metros, el exmagistrado fue ingresado a las instalaciones de Base 2, a donde también fue llevado alias Pecho de Rata.

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Ambos hombres fueron extraditados a las 8:54 a.m. de este viernes en una aeronave de la DEA que salió con rumbo a Texas, Estados Unidos, pero primero hará escala en Guatemala.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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