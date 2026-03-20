Estos son los dos jets que llevarán a Celso Gamboa y a Pecho de rata a Estados Unidos

Ambiente en Aeropuerto Juan Santamaría para la extradición de Celso Gamboa y alias Pecho de Rata. (Alonso Tenorio /Alonso Tenorio)

El exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata” serán extraditados este viernes hacia Estados Unidos al ser requeridos por la DEA por el delito de tráfico internacional de drogas.

Ambos fueron sacados esta mañana de la Reforma en dirección al aeropuerto Juan Santamaría para entregarlos a las autoridades estadounidenses.

Ambiente en Aeropuerto Juan Santamaría para la extradición de Celso Gamboa y alias Pecho de Rata. (Alonso Tenorio /Alonso Tenorio)

A ellos los espera en el aeropuerto dos naves que son del control de drogas de la DEA, placas N4982R y N190K, provenientes de Texas, las cuales desde la tarde de este jueves están en el país para extraer a los costarricenses.

Ambiente en Aeropuerto Juan Santamaría para la extradición de Celso Gamboa y alias Pecho de Rata. (Alonso Tenorio /Alonso Tenorio)

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Una vez dentro del aeropuerto, tienen que hacer los trámites para la salida del país, que será autorizada por un juez de la República y luego les harán un chequeo corporal para ver su estado de salud y una vez que todo esté en regla, serán extraditados.

Se dice que el vuelo saldrán antes de las 9 a.m., la cual es la hora límite para realizar la extracción.