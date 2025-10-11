Celso Gamboa sobre su reputación: “Creen que soy el narco de narcos”

Celso Gamboa enfrenta el proceso de extradición a los Estados Unidos desde el 23 de junio del 2025. Foto: José Cordero

El exmagistrado Celso Gamboa mencionó sobre el supuesto gasto de recursos que se han utilizado por él durante este proceso de extradición que enfrenta hacia los Estados Unidos.

Esto lo dijo minutos antes de conocer que lo absolvían por el delito de uso de documento falso, del que lo acusaba la Fiscalía, en este caso también figuraba el exdirector de la Policía de Control Fiscal, Irving Malespín.

“Aquí estamos seis años martillando contra Celso Gamboa e Irving Malespín en un abierto desgaste de recursos del Estado.

“Yo cuento como unas siete patrullas y un despliegue altísimo de seguridad, como si fuera, bueno, ellos creen que soy el narco de narcos y así tengo que comportarme y respetar el protocolo del OIJ, pero este sí es un desgaste tremendo de recursos”, expresó.

LEA MÁS: Jueces costarricenses absuelven a Celso Gamboa, pero su extradición podría ir más rápido

Al finalizar, dijo que esta podría ser la última aparición ante un tribunal de Justicia costarricense, aunque aún le quedan procesos penales abiertos en Costa Rica, los cuales deben cerrarse ante de una posible extradición.

“Respeto el derecho de las personas privadas de libertad, porque no saben y no sabemos cuándo vamos a pasar de una persona libre común y corriente, a estar en una prisión costarricense en donde el respeto a los derechos humanos no es característico” dijo Gamboa.

LEA MÁS: Fiscal general Carlo Díaz llegó de sorpresa al juicio de Celso Gamboa, este es el motivo

¿Cuáles procesos le quedan pendientes a Celso Gamboa?

Tiene un caso pendiente por el delito de tráfico de influencias, la audiencia preliminar la tiene el próximo 15 de diciembre del 2025, en el Juzgado Penal de Hacienda, se trata del expediente 18-000075-0033-PE.

También otro delito de cohecho propio, bajo el expediente 17-000015-033-PE este ya se elevó a juicio para el próximo 30 de enero del 2026.