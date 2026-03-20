Celso Gamboa y “Pecho de Rata” en jet a Estados Unidos: primeros costarricenses extraditados

El exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata” fueron sacados de la cárcel La Reforma, en Alajuela, bajo un fuerte operativo y estrictas medidas de seguridad.

Ambos fueron llevados hasta el aeropuerto Juan Santamaría, custodiados por una caravana de agentes del OIJ donde los esperaba un jet para su extradición a Texas, Estados Unidos.

El operativo inició desde las 5 a. m. de este viernes 20 de marzo y se mantiene en desarrollo. Pasadas las 6 a.m., el OIJ empezó a cerrar calles para la extracción y por ahí de las 6:12 emprendieron su rumbo hacia el Juan Santamaría.

Exmagistrado Celso Gamboa y “Pecho de Rata” serían enviados a Estados Unidos en las próximas horas. (Canva/Canva)

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Traslado bajo custodia

Un juez será el encargado de concretar la entrega de los dos primeros costarricenses que serían enviados a suelo norteamericano bajo este tipo de proceso, confirmaron fuentes judiciales a La Teja.

Durante el traslado en territorio nacional, tanto Gamboa como “Pecho de Rata” serán custodiados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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Sin embargo, una vez que sean entregados en el aeropuerto, la custodia pasará a manos de la DEA, que asumirá el control total del traslado hacia los Estados Unidos.

Ningún otro costarricense viajará con los extraditables, ya que serán las autoridades estadounidenses las que se encarguen del procedimiento.

Ambos viajarán juntos, debido a que son requeridos por el mismo tribunal en Texas, donde deberán enfrentar la justicia por los cargos en su contra.

Cronología sobre la detención de los extraditables

El viernes 20 de junio del 2025, la DEA, por medio de la Embajada de los Estados Unidos, realizó la solicitud de los extraditables.

Tres días después, el lunes 23 de junio, se da la detención de Celso Gamboa y de Pecho de Rata, por parte del OIJ; a Gamboa le decomisaron el celular. Pecho de Rata no andaba.

El 14 de agosto ocurre la solicitud oficial de extradición. Para agilizar la extradición, el Ministerio Público pidió criterios de oportunidad para ambos en los juicios que los dos tienen pendientes en Costa Rica.