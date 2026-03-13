Celso Gamboa y “Pecho de Rata” irán a Estados Unidos: juez da luz verde a histórica extradición

La extradición del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y de Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata”, ya es un hecho luego de que así lo aprobara el Tribunal Penal de San José.

Trascendió que el el juez penal Christian Alfaro Jiménez, revisó las garantías formales enviadas por el gobierno de Estados Unidos y dio el visto para que ambos enfrente el proceso que los espera en Texas.

Los dos son señalados por el delito de narcotráfico.

La resolución fue dictada este viernes.

Todo está listo para que Celso Gamboa y Pecho de Rata respondan a los Estados Unidos en un tribunal de Texas (Canva/Canva)

El Tribunal de Apelación de Sentencia de San José había solicitado que en caso de ser declarados culpables, los acusados no recibirán una pena mayor a la máxima permitida en Costa Rica, que es de 50 años de prisión.

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Lo que lleva cada uno presa se les rebajará cuando ya la condena en Estados Unidos esté en firme.

Las autoridades norteamericanas tienen dos meses para realizar la extradicción.

Con esta decisión, Gamboa y López se convertirán en los primeros costarricenses extraditados luego de la reforma constitucional aprobada en mayo del 2025, que permitió enviar a nacionales a enfrentar procesos penales fuera del país.