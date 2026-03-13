Mujer que estaría ligada con Cartel de Sinaloa sería la primera en ser extraditada a Estados Unidos por narcotráfico

Una mujer apellidada Goméz Parra, alias la “Güera”, podría convertirse en la primera mujer en ser extraditada a Estados Unidos, país en el que es requerida como sospechosa del presunto delito de tráfico internacional de drogas.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Seguridad Pública, el cual informó que Gómez fue detenida la mañana de este viernes en un operativo en conjunto entre oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo (UEA), la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) y la Fiscalía, en coordinación con la DEA de los Estados Unidos.

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La mujer, alias la "Güera" fue detenida en la zona sur del país. Foto MSP. (MSP/La mujer, alias la "Güera" fue detenida en la zona sur del país. Foto MSP.)

“La captura se realizó en Paso Canoas, frontera sur, lugar donde se arrestó a una mujer costarricense de apellido Gómez Parra, alias la ‘Güera’, quien viajaba a bordo de un automóvil al momento de su arresto”, señaló Seguridad.

Pero este no fue el único golpe dado por las autoridades este viernes, pues también lograron detener a un sujeto de origen colombiano, naturalizado costarricense, de apellido Viveros Viveros, quien también es requerido por los Estados Unidos.

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“La intervención se realizó en el centro del cantón de Escazú, donde los oficiales detuvieron un vehículo color blanco donde viajaba el sospechoso, al cual se le decomisó un arma de fuego”.

Viveros fue detenido en Escazú. Foto MSP. (MSp/Viveros fue detenido en Escazú. Foto MSP.)

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, tanto el hombre como la mujer, al parecer, estarían afiliados al Cartel de Sinaloa en México y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y conformaban un grupo criminal que entre noviembre del 2023 y octubre del 2025 exportó grandes cantidades de cocaína desde Costa Rica hacia los Estados Unidos, utilizando Colombia, Panamá, Costa Rica y México para su fin.

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“Por esta razón, la Corte del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona solicitó la captura de estas personas para su extradición.

Esta sería la primera mujer de nuestro país sometida a un proceso de extradición por delitos de tráfico internacional de drogas”, destacó Seguridad.