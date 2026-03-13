Rescatan con vida a dos hombres y un menor de edad de avioneta accidentada en San Carlos

Los cuerpos de emergencia dieron buenas noticias con relación al accidente de una avioneta en San Carlos, pues informaron que los tres ocupantes fueron encontrados con vida.

La Cruz Roja indicó que se trata de dos hombres adultos, catalogados en condición urgente, y un menor de edad en condición estable.

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Por su parte, el Cuerpo de Bomberos detalló que, a su llegada al sitio del accidente, encontraron a dos personas fuera de la avioneta y una atrapada dentro de esta, por lo que tuvieron que realizan maniobras para liberarla.

Así quedó la avioneta accidentada. Foto Bomberos. (Bomberos/Así quedó la avioneta accidentada. Foto Bomberos.)

En este momento, los paramédicos están preparando todo para realizar el traslado de los heridos a centros médicos.

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El accidente ocurrió a eso de la 8:12 a.m. de este viernes en el sector de barrio El Progreso, en la comunidad de El Tanque, en La Fortuna de San Carlos, contiguo al cementerio.

“La información preliminar indica que se trata de una aeronave con tres ocupantes, la cual perdió potencia al momento del despegue y se precipitó en un yucal”, indicó Bomberos.