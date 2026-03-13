Sucesos

Indignante: Mujer habría “alquilado” a niña de 11 años para que pidiera dinero y comida en las calles por 6 meses

Según las autoridades, la sospechosa se aprovechó que la familia de la niña pasaba muchas necesidades

Por Adrián Galeano Calvo

Una mujer fue detenida por la Policía Profesional de Migración como sospechosa de “alquilar” a una niña de tan solo 11 años para que esta pidiera dinero y comidas en diferentes calles.

De acuerdo con las autoridades, la sospechosa, de apellidos Álvarez Zúñiga, habría hecho que la niña extranjera mendigara en las calles por aproximadamente 6 meses.

La mujer fue capturada en vía pública en el sector de San Diego de La Unión, en Cartago, y será investigada por el presunto delito de trata de personas.

De acuerdo a la investigación que inició en 2022, Álvarez Zúñiga contactó a una familia de nacionalidad nicaragüense, en condición de vulnerabilidad económica, con el fin de proponerles el “alquiler” de una de sus hijas, quien al momento de la investigación contaba tenía 11 años.

Según Migración, la sospechosa se dejaba todo el dinero que la niña recibía. Foto MIgración.
Según Migración, la sospechosa se dejaba todo el dinero que la niña recibía. Foto Migración.

“La víctima era utilizada para que, a través de la mendicidad, solicitara alimentos y dinero en efectivo a los transeúntes de la zona por un lapso superior a las doce horas diarias”, detalló Migración.

Posteriormente, la niña era llevada hasta la casa de Álvarez, quien se dejaba todo el dinero en efectivo que la menor había recibido, mientras que los víveres obtenidos eran entregados a los padres de la chiquita.

Álvarez fue presentada ante el Ministerio Público, del I Circuito Judicial de San José, para que se determine su situación jurídica.

