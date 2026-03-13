Sucesos

Hombre lucha por su vida tras ser salvajemente apuñalado en Pavas

El ataque ocurrió la noche de este jueves

Por Adrián Galeano Calvo

La violencia sigue a la orden del día en nuestro país y uno de los hechos más recientes ocurrió la noche del jueves, cuando un hombre fue víctima de un salvaje ataque.

Así lo informó la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que los hechos ocurrieron a eso de las 9:48 p.m. en el centro de Pavas, San José, desde donde fueron alertados sobre un hombre apuñalado.

El herido fue trasladado al hospital San Juan de Dios. Imagen con fines ilustrativos/ Cruz Roja

El comité local de la Benemérita despachó una ambulancia básica al lugar del ataque y en ese sitio los paramédicos encontraron a un hombre que presentaba una profunda puñalada en el pecho.

Tras ser atendido por el personal médico, el herido fue trasladado en una condición crítica al hospital San Juan de Dios.

De momento las autoridades no han dado a conocer la identidad del hombre ni las circunstancias que mediaron en el salvaje ataque.

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

