Video: Persecución de motorizados a supuesto conductor borracho que atropelló a colega tuvo un final inesperado

Un conductor en estado de ebriedad atropelló a un motociclista y, tras dejarlo inconsciente sobre la calle, siguió su camino como si nada hubiera pasado.

Sin embargo, al final no se salió con la suya, pues otros motorizados que observaron lo sucedido le dieron persecución y evitaron que este pudiera darse a la fuga.

LEA MÁS: Lo que pasó minutos antes de la balacera que mató a un bebé en Quepos hoy rompe el corazón

Todos estos hechos quedaron grabados en un video compartido por la Policía Municipal de Escazú, en el que se muestra el violento accidente ocurrido la tarde del pasado martes 10 de marzo.

En el video se observa cómo el conductor, de forma imprudente, se adelanta en un cruce, golpeando al motociclista que iba pasando en ese momento.

El impacto fue tan violento que el motorizado cayó a la orilla del carril contrario, donde quedó inconsciente y con una herida de gravedad en una de sus piernas. Por su parte, el conductor siguió su camino como si nada hubiera ocurrido.

LEA MÁS: Hombre muere tras ser atacado por abejas en Pérez Zeledón

Conductor borracho atropella a motociclista en Escazú.

Motorizados de la Policía Municipal de Escazú fueron alertados sobre lo sucedido, pero se encontraban lejos del sitio. Afortunadamente, un grupo de motociclistas persiguió al conductor y logró evitar que este huyera, por lo que los uniformados lograron detenerlo.

Lo más destacable es que los motorizados no tomaron la ley en sus manos y no agredieron al sospechoso; únicamente le cerraron el paso.

LEA MÁS: Supuesta deuda de uno de sus hijos estaría detrás del asesinato de adulto mayor en La Unión

La Policía Municipal de Escazú confirmó que el chofer del carro dio positivo en la prueba de alcohol, por lo que fue llevado a la Fiscalía como sospechoso de los delitos de conducción temeraria y lesiones culposas.

En cuanto al motociclista herido, este sufrió una perforación en una de sus piernas y fue llevado al Hospital del Trauma.