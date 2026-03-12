Supuesta deuda de uno de sus hijos estaría detrás del asesinato de adulto mayor en La Unión

El adulto mayor que fue asesinado a balazos cuando lo llamaron afuera de su casa, en Linda Vista de Río Azul de La Unión, habría sido víctima de un ataque relacionado con una supuesta deuda de uno de sus hijos.

La víctima fue identificada como Fernando Castillo Madrigal, de 74 años. Cuando el adulto mayor se asomó para ver quién lo buscaba, los sospechosos le dispararon en varias ocasiones.

De acuerdo con la información preliminar manejada por las autoridades, los responsables de este cruel homicidio pertenecerían a la organización criminal vinculada de alias Turco, grupo que ha sido relacionado con disputas por puntos de venta de droga.

Fernando Castillo Madrigal, de 74 años, fue asesinado en Linda Vista de Río Azul de La Unión en la pared se ven los huecos de los balazos. Foto: Alejandra Morales (Alejandra Morales/Alejandra Morales)

Según las primeras versiones que manejan las autoridades, uno de los hijos del adulto mayor tendría una deuda con prestamistas, situación que habría desencadenado el ataque armado.

El crimen fue reportado a las 8:46 p. m. de este miércoles 11 de marzo, según el reporte recibido por la Cruz Roja.

“Se informa de hombre adulto herido por arma de fuego en abdomen, el mismo se aborda sin signos de vida”, indicaron desde la Cruz Roja.

El OIJ llegó hasta Linda Vista de La Unión donde asesinaron a Fernando Castillo Madrigal, de 74 años, luego de que lo llegaran a buscar a su casa. Foto: Alejandra Morales (Alejandra Morales/Alejandra Morales)

En el sitio del crimen quedaron visibles los huecos de varios disparos en la entrada de la vivienda, evidencia de la violencia con la que se cometió el homicidio.

Agentes del OIJ regresaron este jueves 12 de marzo a la comunidad para recabar más información y tratar de esclarecer lo ocurrido.

Fernando Castillo Madrigal, de 74 años, fue asesinado en Linda Vista de Río Azul de La Unión cuando lo llegaron a buscar para que saliera de la casa. Foto: Alejandra Morales (Alejandra Morales/Alejandra Morales)

Según detalló la oficina de prensa judicial, el hombre recibió tres impactos de bala: dos en el pecho y uno en el glúteo.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo y lo enviaron a la morgue judicial, mientras avanzan con las diligencias para esclarecer el caso.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este homicidio.