Terror en Quepos: Disparan contra casa donde había niños y matan a bebé de un año

Una balacera contra una vivienda donde se encontraba una familia con varios niños, entre ellos un bebé de aproximadamente un año, quedó grabada y provocó el terror entre vecinos en Quepos.

Lamentablemente, en el OIJ confirmaron que el bebé falleció en el hospital Max Terán de Quepos.

La emergencia fue reportada a la Central de la Cruz Roja a las 9:18 p. m. de este miércoles 11 de marzo, luego de que el 911 alertara sobre múltiples detonaciones en calle Malecu, en el sector Inmaculada de Quepos.

Balacera en Quepos cobra la vida de un bebé de 1 año. Foto: ANI ( ANI/ANI)

Según el reporte preliminar, dentro de la vivienda se encontraban cinco personas: tres menores de edad, de 5 años, 8 años y un año, así como un hombre y una mujer adultos.

Cuando los paramédicos llegaron al lugar, ya no encontraron pacientes, ya que las personas afectadas habían sido trasladadas por medios propios a un centro médico.

El caso se mantiene en desarrollo, mientras las autoridades investigan lo ocurrido.