El detalle de Liann que hoy rompe el corazón de quienes lo conocieron

Liann Rivas Quesada, el colegial de 18 años que fue asesinado de una puñalada por un compañero, era de esas personas que siempre buscaban la forma de alegrar y hacer reír a sus seres queridos.

Así lo recordó Zundry Matarrita, quien veía a Liann como un hijo más, pues el muchacho era muy cercano a sus dos hijos, al punto de que muchas veces se reunía junto a otros muchachos en su casa, en Quebrada Grande de Tilarán, en Guanacaste.

“Le gustaba hacer chistes y los chiquillos lo vacilaban le decían que qué eran esos chistes tan rancios, y se reían todos juntos de lo malos que eran. Él sabía que eran malísimos, pero siempre buscaba sacarles una sonrisa, como me decía mi hija ayer, no importaba que tan mal se sintiera él, siempre buscaba la manera de que estuvieran felices y lo lograba”, contó Matarrita.

Liann es recordado como un muchacho humilde y sencillo. (Cortesía/Liann es recordado como un muchacho humilde y sencillo.)

“Sus chistes serán imborrables para los chicos, las aventuras compartida, sus locuras, estoy segura que nunca será olvidado”.

Además de ser un muchacho que amaba hacer reír a los demás, Zundry destacó que Liann era un joven muy humilde y agradecido.

“Liann era la humildad personificada, era un muchacho muy agradecido, era el muchacho que si le dabas arrocito y huevo se comía eso como si fuera el mejor de los manjares, lo agradecía como si le hubieses dado un manjar.

Desgarrador video revela lo feliz que era Liann Rivas, colegial asesinado en Liberia.

“Él era un muchacho que tenía sueños y metas que le truncaron y esa es la parte que duele. Siempre lo recordaremos con esa humildad tan característica que tenía, le juro que esa humildad de él es algo que poco se ve en estos días”.

Matarrita aseguró que la amistad entre sus hijos y Liann será eterna. Zundry contó que su hija hizo un video en honor a Liann, para recordar por siempre esa bonita amistad.

“En el video pueden ver como eran juntos, mi hija ahí solo compartió una mínima pincelada del amor de amigos que se tenían. El ver a mis hijos sufrir de esta manera por la pérdida de él duele y me hace pensar en lo mal que estamos como sociedad y espero que este duro golpe nos haga caer en razón como país que debemos reforzar los valores, el amor, la empatía y sobre todo el amor al prójimo”.