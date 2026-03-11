El desgarrador video que compartió una mamá en el que se ve lo feliz que era colegial que fue asesinado

Un video compartido por la mamá de una amiga de Liann Rivas Quesada, el colegial de 18 años que fue asesinado de una puñalada por un compañero en Liberia, muestra lo feliz que era el muchacho junto con sus seres queridos.

Zundry Matarrita, quien dio autorización para publicar el video, contó en una publicación en su perfil de Facebook que ese conmovedor clip fue hecho por su hija con el fin de que este sirviera como homenaje para Liann, para recordarlo como siempre fue: un muchacho alegre y muy feliz.

“Me quedo con todo lo lindo que nos diste en vida, descansa en paz”, escribió la muchacha junto al video, al que acompañó con la canción Fantasmas, del artista Humbe.

En ese video se observan varias imágenes de Liann junto con sus amigos y los bonitos momentos que compartieron antes de que la tragedia los separara para siempre.

En la publicación que hizo en Facebook, Matarrita contó cómo el homicidio de Rivas ha golpeado a su familia, especialmente a su hija.

Desgarrador video revela lo feliz que era Liann Rivas, colegial asesinado en Liberia.

“Ayer (lunes) el mundo se detuvo con una llamada. La voz de Michelle al otro lado del teléfono no traía noticias cotidianas, sino el eco de una tragedia que se siente irreal: Liann ya no está. Al despertar hoy (martes), me encontré con la mirada de mi hija volcada en un video; un tributo digital a la risa, a los momentos y a la luz de un joven que tenía todo por delante. Ver esas imágenes mientras escucho el llanto de mis hijos en la habitación de al lado es un recordatorio violento de que la vida puede apagarse en un parpadeo”, escribió Matarrita.

En su mensaje, la madre también destacó la dolorosa situación que quedó en evidencia con la muerte de Liann, pues ahora las personas prefieren sacar sus celulares para grabar antes que intervenir para evitar una desgracia como la que sucedió el lunes.

“Hoy en día, parece que hemos intercambiado la humanidad por los ‘likes’. Nos hemos convertido en una sociedad que, ante el dolor ajeno o el peligro inminente, prefiere encender la cámara del celular antes que extender una mano. Hay personas que priorizan tener contenido para sus redes sociales por encima de la posibilidad de evitar una tragedia. Se documenta la muerte como si fuera un espectáculo, se graba el último suspiro con una frialdad que asusta, olvidando que detrás de esa ‘escena’ hay una familia que quedará rota para siempre”.

Liann Rivas Quesada (cortesía/Liann Rivas Quesada)

“Hoy lloro con mis hijos la partida de Liann. Pero también lloro por nosotros, por esta sociedad enferma de indiferencia que ha olvidado que cada vida es sagrada. Que el vacío que deja un amigo, un hijo o un hermano no se llena con contenido viral, sino con una justicia y una humanidad que hoy brillan por su ausencia”.

Liann Rivas, de 18 años, falleció este martes tras ser atacado por un compañero de colegio apellidado Rodríguez, de 19 años, quien pasará 15 días detenido mientras avanza la investigación en su contra.