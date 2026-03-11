Sucesos

Noticia sobre el atroz homicidio del colegial Liann Rivas ya cruzó las fronteras de Costa Rica

El mortal ataque que cobró la vida de Liann Rivas, de 18 años, ha conmocionado a Costa Rica

Por Adrián Galeano Calvo

La trágica noticia sobre el atroz homicidio del colegial Liann Rivas Quesada, de 18 años, quien murió a manos de uno de sus compañeros, ya cruzó las fronteras de Costa Rica.

Ese lamentable hecho se volvió una noticia internacional, pues el reconocido medio digital Infobae dedicó un reportaje para contar todo lo que sucedió este pasado lunes en Colorado de Liberia. En su publicación, dicho medio destacó que hay “Conmoción en Costa Rica” debido al atroz ataque de un colegial que apuñaló a otro en plena calle, ataque que quedó grabado en video.

El medio internacional Infobae también dio a conocer la noticia sobre el homicidio de Liann Rivas. Captura de pantalla.
En la nota, Infobae explicó desde cómo se dio el ataque, cometido por otro colegial apellidado Rodríguez, de 19 años, hasta el momento en que Liann lamentablemente falleció en el hospital de Liberia, donde falleció luego de que una pareja lo trasladó hasta ahí para salvarle la vida.

Volviendo al caso, este martes la Fiscalía de Flagrancia de Liberia consiguió que se ordenara prisión preventiva en contra el colegial de apellido Rodríguez.

Liann Alejandro Rivas Quesada, el colegial asesinado a puñaladas en una parada de buses en barrio Colorado de Liberia, Guanacaste. Foto: Para La Teja
Este caso es investigado como homicidio calificado, en perjuicio de un colegial. La medida cautelar fue impuesta desde este martes 10 de marzo y hasta el 27 de marzo, es decir 15 días de prisión preventiva, por el momento.

También el Ministerio Público logró que el caso fuera tramitado en Flagrancia, por lo que tendrá que resolverse en cuestión de 45 días.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

